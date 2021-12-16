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دبي: تُعرض الحلقة الثانية من سلسلة "خارج السيطرة" بعنوان "الفرصة" يوم السبت 18 ديسمبر 2021 على "شاهد VIP".

تدور الحلقة حول توفيق مدير عام إحدى الشركات الكبرى الذي يعلن عن إجراء مسابقة بين اثنين من موظفيه هاني وشريف، لحصول أحدهما على منصب نائب المدير. ويدعوهما مع زوجتيهما إلى قصره المريب المسكون، حيث يقيم مع زوجته ويبدأ مسابقة على مراحل من أجل المفاضلة بينهما، حتى يصل إلى المرحلة النهائية الحاسمة. ويقوم الاختبار على الاختيار بين الوظيفة أو الزوجة.

حسن الرداد

ويقول حسن الرداد: "حلقة "الفرصة" من سلسلة "خارج السيطرة"، تمثل أول تعاون لي مع "استوديوهات MBC" و"مجموعة MBC"، ويسعدني هذا التعامل"، لافتاً إلى "أننا أمام عمل تشويقي ورعب، وهي المرة الأولى التي أقدم فيها هذا النوع، وهي فرصة لي للعمل مع مخرج موهوب ومتمكن من هذا النوع كأحمد خالد". ويشرح " أقدم هنا شخصية هاني، وقد استمعت جداً بأدائها، فهو يعيش صراعاً قد ينطبق على كلّ الناس"، مؤكداً أن "الرعب بالإجمال ليس موجود كثيراً في السينما أو في الدراما، وقد اجتمعت عناصر عدة زادت من حماستي للمشاركة في هذه الحلقة، منها المخرج المتميز والإنتاج الغني لمجموعة MBC ومنصة "شاهد".

كامل الباشا

من جانبه، شرح النجم الفلسطيني كامل الباشا الذي يقدم أدواره الأولى في الدراما المصرية قائلاً، "أنني أؤدي دور "توفيق" وهو إنسان ثري، يُخضع الموظفين لمسابقة لاختيار نائب له في الشركة، والحلقة هي عبارة عن هذه المسابقة وما تشهده من مواجهات، يتسلى بها توفيق وزوجته كاميليا (سوسن بدر)، بطريقة مخيفة نوعاً ما". ويشيد بالتعاون مع بدر، "هذه فرصة إيجابية أن ألتقيها وأمثّل معها، كما أنها إنسانة مرحة ومجتهدة خلال التصوير". ويؤكد على أن "ما يجذبني للعمل هو النص الجيد ورؤية المخرج، وهذان العنصران متوافران هنا، إضافة إلى التعاون مع "استوديوهات MBC"، وأقدّر التوجه الجديد لإنتاج أعمال خارج النطاق المتعارف عليه".

سوسن بدر

تعتبر سوسن بدر نفسها محظوظة بالعمل مع "مجموعة MBC"، وتشرح عن شخصية "كاميليا" التي تؤديها في الحلقة، فتقول: "هي شخصية ثرية، أرستقراطية، لكن طوال الوقت لا يمكننا أن نعرف إذا كانت شخصية حقيقية أم لا، وإذا كانت صادقة أم لا!، وهذا ما نكتشفه في سياق الأحداث". وترى بدر أن "الجميل في الإخراج والنص المختلف أن ثمة علامة استفهام الإجابة عليها موجودة في اللحظة الأخيرة وهذه ميزة أعمال التشويق". وتردف بالقول أن "المرأة تتوافق تماماً مع زوجها في الأفكار، حيث يضعان الناس تحت اختبارات فيها تشويق وإثارة". وعن العمل مع كامل الباشا، تقول: "أنني من جمهور هذا الممثل، فهو قيمة فنية كبيرة". وتختم بالقول "أنني أبحث دوماً عن الأدوار الجديدة التي تثير الدهشة عند المشاهد، وأكثر ما يخيفني هو أن أصل إلى مرحلة أعجز فيها عن تقديم الجديد".

محمد شاهين

أما محمد شاهين فيقول: " أقدم دور شريف وهو إنسان عادي لديه طموحات، وقد يرضى بتقديم بعض التنازلات أحياناً للوصول لما يريد"، موضحاً أن "العمل فيه تشويق أكثر من رعب، وفيه لعبة قد يخسر الناس فيها الكثير". ويضيف بالقول: "سعيد بالعمل مرة أخرى مع سوسن بدر، وبلقائي الأول مع الممثل كامل الباشا، ويشكلان ثنائياً جميلاً، وكذلك مع حسن الرداد، اللذين سيكونان الأصدقاء الأعداء طيلة الحلقة، وهما زملاء في العمل، يحولهما مدير الشركة توفيق إلى متنافسين على منصب ما".



• تضم حلقة "الفرصة" من سلسلة "خارج السيطرة"، كوكبة من الممثلين منهم حسن الرداد، سوسن بدر، كامل الباشا، محمد شاهين، ميس حمدان وآخرين، وهي من إخراج أحمد خالد.