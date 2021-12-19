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بيروت: تطل الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور ليلة عيد الميلاد المصاف يوم الجمعة 24 ديسمبر بعد نشرة الأخبار المسائية، على جمهور محطة الـ"LBCI" بحلقة إنسانيّة بعنوان "نور العيد" تزرع من خلالها البسمة والأمل والفرح على وجوه ضيوفها.

حيث ستتشارك سيرين مع حالات إنسانيّة تستضيفها معاني العيد والعطاء، حاملة معها العديد من المفاجآت والحلول.



