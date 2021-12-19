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إيلاف: كشفت الممثلة السورية سلاف فواخرجي عن حادث خطير تعرّضت له خلال تصوير مسلسلها الجديد "عنبر 6" ألإقدها القدرة على الرؤية لفترة من الوقت.

وجاء ذلك خلال مقابلة أجرتها مع برنامج et بالعربي، حيث سردت تفاصيل الحادث قائلة: "حادث كبير كتير والله لطف وستر، كنت بالمشهد وكان في ديكور بالسقف، وفي إضاءة وشبك حديد، وأنا في قلب المشهد فك الحديد من السقف ونزل فوق عيني. طبعا كانت من لحظات حياتي الأصعب بكل معنى الكلمة".

وأضافت: "فقدت النظر ساعة كاملة، ونزل كمية دم من إيدي ووشي، وما كنت قادرة أشوف لفترة طويلة، وبشوف كل شيء أبيض والناس بيضا، والناس بتصرخ وتحكي وتركض حوالي".

وتابعت: "صار معي نوع من الهستيريا إني بطلت أشوف، والحمد لله قدرت أشوف بالتدريج وأهدا، وترك الحادث أثر جرح فوق عيني".

يذكر أن مسلسل عنبر 6 يعرض عبر منصة شاهد، وهو مؤلف من 12 حلقة مليئة بالتشويق والحركة والجوانب الإنسانية، تدور الأحداث وراء قضبان أحد عنابر السجون حيث تقبع مجموعة من السجينات اللواتي يكشفن تباعاً عن الجرائم التي ارتكبنها والأخطاء التي وقعن فيها وقادتهن إلى السجن، بموازاة التطرّق إلى قضايا إنسانية واجتماعية أبرزها المشاكل الزوجية، والفساد الأخلاقي، وحقوق المرأة، والإتجار بالأطفال، والجريمة والعقاب، والظلم الاجتماعي، وسطوة المال، والفساد داخل وخارج السجون، وغيرها.

المسلسل من تأليف هاني سرحان ودعاء عبد الوهاب، ويتولى إخراجه علي العلي، وهو من أعمال "شاهد" الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الدراما العربية والخليجية.