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إيلاف: أحيا الفنان اللبناني وائل كفوري حفلاً غنائياً على مسرح المجاز بالشارقة بحضور جمهور غفير من مختلف الجنسيات العربية.

خلال الحفل طلب الحضور منه أداء أغنية "جّن الهوا" التي أصدرها منذ سنوات فعقب على طلب محبيه ممازحاً: "أووف بدكن أتذكرها، بعد الحادث ما عم بتذكر شيء".

رغم ذلك استجاب لرغبة جمهوره وحاول أن يؤديها لكنه نسي كلماتها بالفعل ليساعده فريق الكورال المرافق له على غناء الأغنية التي لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور.

وكان الفنان اللبناني قد تعرض قبل أسابيع لحادث سير مروع على الطريق السريع المؤدي لمدينة جبيل الساحلية نجا منه بأعجوبة.