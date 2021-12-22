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دبي: انطلق عرض الدراما الاجتماعية الشبابية المليئة بالمغامرات والصراعات "بيمبو" من إخراج عمرو سلامة وعمر رشدي، وتُعرض على "شاهد VIP".

يقوم ببطولة العمل أحمد مالك، هدى المفتي، مغني الراب ويجز، ملك الحسيني، سليمان عيد ومجموعة من الضيوف منهم بيومي فؤاد، رزان مغربي، سينتيا خليفة وآخرين.

وضع الفكرة وقام بتأليف القصة محمد أديب، وشاركه في كتابة السيناريو والحوار كل من خالد خلة، منة فوزي، ريم الدسوقي وعبد العزيز النجار.

أحمد مالك.. خلطة يفترض أن تخلق عملاً ممتعاً

يستهل أحمد مالك كلامه بالثناء على ما يصفه بـ"الإشراف الإبداعي للمخرج عمرو سلامة، وأنا ممتن له لأنه رآني الأنسب لهذا الدور، وآمل أن أكون على قدر المسؤولية". ويلفت إلى أن "الحوار خفيف الظل، إضافة إلى الرؤية المميزة للمخرج، تجعلنا أمام خلطة يفترض أن تخلق عملاً ممتعاً، إلى جانب الكيمياء الموجودة بين الممثلين".

ويوضح مالك "أن مضمون الشخصية قريب مني، فأنا في عمر مقارب لبيمبو، وتساؤلاتي مشابهة لتساؤلاته". ويردف بالقول أن "بيمبو هو شاب لديه أسئلة وجودية، كالعديد من الشبان في مثل سنه عن الحياة والمستقبل، ومن خلال هذه التساؤلات يدخل في مغامرات مشوقة، ضمن إيقاع شبابي جميل، يحمل الطابع الكوميدي".

ويشير إلى أن "العمل يدور في سياق تشويقي، ويبدأ بوقوع جريمة لتتمحور الدراما بعدها في بحث بيمبو وشخصيتين أخريين هما جابر ولانا عن الجاني، ويواجهون في طريقهم مغامرات كثيرة مع ضيوف متميزين".

ويختم بالقول أن "مسلسل "بيمبو" هو تقديم لعصر جديد نأمل أن نراه في الدراما المصرية والعربية، هو دراما شبابية نفتقدها في الوقت الحالي".

هدى المفتي.. كوميديا سوداء مليئة بالمغامرات

تضع هدى المفتي العمل في خانة الكوميديا السوداء المليء بالمغامرات، لافتة إلى أن "القصة تحمل بصمة خاصة تميز المخرج عمرو سلامة، وسيتابع الناس عملاً مميزاً بشخصياته الأساسية المتناغمة بيمبو، لانا وهي الشخصية التي أؤديها، جابر، جايلاند، ثم شادي شقيق لانا". وتشرح عن شخصية لانا بالقول "أن هذه الإنسانة هي مزيج من كل شيء فهي الطيبة والذكية والشريرة والتي تحب أصدقاءها، وأعتقد أنها ستصل إلى قلب الجمهور".

وتشير إلى أن "لها صديقة تدعى مريم، تختفي في ظروف غامضة، وتحاول اكتشاف أسباب اختفائها، ومن هم الأشخاص الذين لهم مصلحة في هذا الأمر، ويساعدها في ذلك بيمبو وجابر".

تشيد بالتعاون لأول مرة مع المخرج عمرو سلامة، وتقول: "هو مخرج متميز وذكي، ويعرف كيف يوجه الممثل ويصل إلى ما يريده منه دون الضغط عليه نفسياً، كما يعطيه مساحة ليظهر إبداعه، وانا سعيدة أنني أطلّ اليوم من خلال "شاهد VIP"، التي أحرص على متابعة ما تعرضه من أفلام ومسلسلات متنوعة ومحتوى مسل".

ويجز.. بين بيمبو وجابر علامات استفهام كثيرة

من جانبه، يشير ويجز إلى "أنني أقوم بأول دور تمثيلي لي، وأقدم شخصية محورية أحاول فيها تقديم كل ما بوسعي لأكون عند حسن ظن المخرج عمرو سلامة الذي اختارني للدور"، مؤكداً أن "هذا العمل سيحدّد ما إذا كنت سأكمل في مشوار التمثيل أم لا". ويشرح عن شخصية جابر، فيقول هو "شاب من الصعيد، ينتقل إلى القاهرة بحثاً عن لقمة العيش، وهناك يلتقي ببيمبو، وتحدث بينهما تطورات كثيرة". ويشدّد على أن "وجود مصحّح للهجات معنا في موقع التصوير جعلني مطمئناً". وعن العلاقة الذي تجمع جابر ببيمبو، يقول أن "الشابان لا ينتميان إلى التركيبة المجتمعية نفسها، وبينهما علامات استفهام كثيرة، نحاول فهمها طيلة الأحداث".

وعن سبب دخوله عالم التمثيل اليوم، يؤكد ويجز "أنني لم أشعر يوماً بأنني جاهز للتمثيل حتى عرض عليّ عمرو سلامة هذا المسلسل، فقررت خوض المغامرة، شرط ألاّ يتعارض ذلك مع فكرة أنني في الأساس مغني راب".

المخرج عمرو سلامة.. قصة غموض محكية بشكل جديد

أما المخرج عمرو سلامة، فيشدّد على أهمية دور المنصات الرقمية في صناعة السينما والدراما اليوم، معتبراً "أنها كانت فاتحة خير لأنها خلقت مجالاً، لتقديم نوعاً جديداً من الأفلام والمسلسلات، نتمكن فيه من تقديم قصصنا بشكل مركز أكثر، فلا نضطر لكتابة أكثر مما تحتاجه القصة، كما أنها تعطينا مساحة أكبر ووقتاً أكثر للعمل". ويؤكد أن "السنوات الماضية أثبتت أن المنصات هي المفضلة لدى الجيل الجديد، وتؤمن له الأعمال الملائمة وهو ما ليس متاحاً على المنصات التقليدية". ويؤكد أن "التواصل مع "شاهد VIP"، فريد من نوعه فهي أكثر المنصات العربية مشاهدة، كما أن للقيمين عليهم الطموح والرغبة في تحسين الجودة واختيار المواضيع المختلفة عن السائد، وفيها أسلوباً بصرياً وطرحاً مغايراً ونكهة شبابية".

ويشير سلامة إلى أن "مسلسل بيمبو" هو قصة غموض محكية بشكل جديد وتجمع التشويق والكوميديا، عن شاب يتاجر في المخدرات، لكنه مقتنع بأنه أكبر من ذلك، ويحاول إيجاد فتاة مفقودة، هي صديقة فتاة يحبها، وهدفه في الأساس إيجاد معنى أكبر لحياته".

