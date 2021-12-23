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إيلاف من الرياض: تفتتح اليوم مبادرة "وادي سينما" المخصصة لعرض الأفلام الكلاسيكية والفنية والمستقلة، وتأتي هذه المبادرة نتيجة تعاون كل من "موڤي سينما" و"تلفاز" مع مؤسسة بينالي الدرعية.

وستنطلق النسخة الأولى ضمن فعاليات بينالي الدرعية في الفترة من 16 ديسمبر إلى نهاية المهرجان في 11 مارس في حي جاكس بالدرعية.

وسيتزامن مع عرض الأفلام، ندوات وحوارات مع نخبة من المخرجين والكتاب والنقاد من السعودية وخارجها بهدف خلق تجربة فنية وثقافية تحتفي بالسينما، خاصة مع هذا الحراك السينمائي الضخم والمدعوم من المؤسسات الحكومية .

وتعتبر مبادرة "وادي سينما" أول مكان مخصص للسينما مستقل بذاته في الرياض بعيدا ً عن دور العرض التجارية، وستكون تذاكر الأفلام بأسعار اقتصادية وأقل من سعر سوق السوق بنسبة 30 إلى 40 %.

وتأتي هذه التجربة مشابهه لتجارب سعودية سابقة كسينما مركاز _ الأقدم في السعودية _ وسينما الحوش ومشابهه لمبادرات عربية عديدة كسينما زاوية في القاهرة، ومتروبوليس في بيروت، وسينماتيك دور في طنجة، وسينما عقيل في دبي .

" الرجل الذي باع ظهره" أولى العروض

أولى عروض "وادي سينما" سيكون الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" الذي رشح لجائزة الأوسكار بفئة أفضل فيلم أجنبي، ويقوم ببطولته السوري يحيى مهايني والفرنسية ديا ليان والبلجيكي كوين دي باو والإيطالية مونيكا بيلوتشي، وشارك خلال عام 2020 في مهرجانات سينمائية عديدة سواء، أقيمت على أرض الواقع أوافتراضياً، ومنها مهرجان البندقية في إيطاليا ومهرجان الجونة في مصر.

وسيكون هناك نقاش مع مخرجة الفيلم كوثر بن هنية بعد عرض الفيلم ، وفي اليوم التالي سيكون هناك عرض فيلم "سيدة البحر" لشهد أمين، الذي مثل السعودية في جوائز الأوسكار سنة 2020 ، بحضور بطله يعقوب الفرحان، ويعرض يوم السبت الفيلم القصير "زوال" بحضور مخرجه مجتبى سعيد والذي عرض مؤخراً في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.