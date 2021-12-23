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إيلاف: وقعت الممثلة اللبنانية "نور" عقد الانضمام لابطال مسلسل "راجعين يا هوا" لتكون ثاني الموقعين بعد الممثل المصري خالد النبوي في أول عمل يجمع بينهما.

المسلسل الذي سيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم، من إنتاج شركة "أروما ستوديوز" التي ستعيد الكاتب الكبير الراحل أسامة انور عكاشة للمنافسة الرمضانية هذا العام من خلال هذا العمل الذي سيتولى إخراجه محمد سلامة الذي سبق أن حقق عدة نجاحات رمضانية مع مسلسلاته "رحيم" و"الحرامي" و"نصيبي وقسمتك" و"موسى".

ووقع الإختيار على محمد سليمان عبد المالك لكتابة السيناريو والحوار، حيث سبق له أن قدم العديد من التجارب الناجحة منها "تامر وشوقية" و"باب الخلق" و"اسم مؤقت" و"فرق توقيت" و"ممالك النار" و"قصر النيل".

يذكر أن أروما ستوديوز - تامر مرتضى - قدمت العديد من الأعمال الناجحة في الموسم الرمضاني وخارجه منها "إلا أنا" وهو العمل الذي فتح الباب للعديد من التجارب التي تضمنت حكايات متعددة وناقشت قضايا المرأة. و"إختيار إجباري" الذي يعد أول عمل تناول السوشيال ميديا وتأثيرها على حياتنا و"الخروج" و"الصياد" و"لعبة ابليس" و"امر واقع".