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إيلاف: تبدأ الفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي" تصوير مشاهدها الأولى من فيلمها الجديد "فوق برج إيفل" مطلع يناير المقبل في فرنسا.

الفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، تأليف كريم حسن بشير، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، وهو من بطولة مصطفى خاطر، محمد ثروت، محمد سلام، وحمدى الميرغني.

ولم يجد آخر أفلام وهبي “أشباح أوروبا” طريقه لدور العرض بسبب أزمات كثيرة نشبت بينها وبين محمد وزيري المنتج ومدير أعمالها.

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبي في الدراما التليفزيوينة مسلسل "أسود فاتح" وشاركها في بطولته روجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

