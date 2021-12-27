قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من الرياض: زينت ليلة "دجلة والفرات" التي قدمتها الهيئة العامة للترفيه في بوليفارد الرياض سيتي، بنجومها الثلاث اصيل هميم، وسيف نبيل، وحاتم العراقي، حفلات موسم الرياض. فلامست فيها اهات المواويل العراقية مشاعر واحاسيس الجمهور السعودي والعربي الحاضر، وكانت النتيجة ليلة طربية بامتياز.

الحفل اقيم على مسرح "محمد عبده ارينا" وهو ما وصفه حاتم العراقي وسيف نبيل واصيل هميم، بالمسؤولية الكبيرة وفخر يضاف الى مسيرتهم ان تقترن اغانيهم التي يقدمونها على هذا المسرح باسم "فنان العرب" محمد عبده.

الحفل بدأته اصيل هميم مقدمة اغانيها العاطفية التي اشتهرت بها، وقد وصفت اصيل الحفل بقولها :"كلي فخر اني امثل بلدي العراق في الحفل بأبهى صورة".

وعن سر تميزها بالاغنية العاطفية، ذكرت ان الامر يعود الى احساسها وهذا ليس فقط في الاغنية العاطفية بل في جميع الاغاني، وامتدحت الجمهور السعودي واصفة اياه انه "يقدم دفعه معنوية لاي مطرب، واي كلام سيقال في حقه هو قليل".

اما الفنان سيف نبيل الذي رافقته فرقة استعراضية شاركته في اداء بعض اغانيه أكد في الكواليس ان "الجمهور السعودي راقي ومحترم وأدهشه تفاعله الكبير مع الفنانين".

اما الفنان حاتم العراقي الذي امتع الجمهور الغفير باغانيه ومواويله العراقية، فقد اعد لليلة دجلة والفرات مفاجأة تمثلت بتقديمة اغنية جديدة وطنية للسعودية. وكان حاتم في الكواليس قد اكد أن "العراق لديه ارث فني وثقافي كبير وسعداء ان نقدم جزء بسيط من هذا الارث في ليلة دجلة والفرات".

ليلة الكلّ بيتذكرها .. من زود جمالها 🌌❤️

عشناها مع كبار مطربين العراق .. حاتم العراقي وأصيل هميم وسيف نبيل بليلة دجلة والفرات في #بوليفارد_رياض_سيتي 🎶#موسم_الرياض pic.twitter.com/HLXZSYLKqO — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 25, 2021



