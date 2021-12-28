قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: نعت نقابة الفنانين في سوريا، اليوم الثلاثاء، الممثل محمد الشماط الذي توفي في الولايات المتحدة الأميركية عن عمر ناهز 85 عاماً، بعد مسيرة فنية حافلة امتدت طيلة عقود وأثمرت أعمالاً في المسرح والدراما.

وجاء في النعي الذي نشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن الراحل دفن في مقابر إسلامية في الولايات المتحدة، أما التعازي فستقبل في دار السعادة، في المزة، يومي يومي الأربعاء والخميس، من بين الخامسة والسابعة مساء.

ونعى عدد من الفنانين السوريين، الممثل الراحل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأعرب ممثلون من بينهم تيم حسن، وتولاي هارون، وتماضر غانم، ونديم شراباتي، وسلاف فواخرجي، عن تأثرهم بالوفاة.

والفنان الراحل القدير محمد الشماط من مواليد العمارة بدمشق عام 1936 وهو من رواد الحركة الفنية في سورية، وقد بدأ مسيرته الفنية على خشبة المسرح ومن ثم المسرح القومي، ومنه انتقل إلى التلفزيون والسينما.

داية أدواره كانت بمسلسل حارة القصر عام 1970. اشتهر فنياً بلقب ابو رياح في المسلسل الشهير "صح النوم". ويعد مسلسل "باب الحارة " آخر مشاركاته الفنية والتي اشتهر فيه بدور( أبو مرزوق).

من أبرز أعماله الفنية: الخوالي، ملح وسكر، طرابيش، الغربال، صايعين ضايعين، العندليب، حبيبي مجنون جداً، عندما تغيب الزوجات، وادي المسك، مزاد علني، حارة خارج التغطية...

أما أبرز الأفلام التي شارك فيها: فيلم "سائق الشاحنة" عام 1966، وفيلم "امرأة تسكن وحدها" عام 1971، وفيلم "غوار جيمس بوند" عام 1974، وفيلم "بنات الكاراتيه" عام 1981.