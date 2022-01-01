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إيلاف: شارك 13 فنان وفنانة من مختلف دول العالم العربي في حفل ضخم بعنوان "ليلة تريو الرياض" إحتفالاً بعيد رأس السنة الميلادية الجديدة، أقيم على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض.

وضمت قائمة النجوم المشاركين في الحفل، أنغام من مصر، محمد عبده وأصيل أبوبكر من السعودية، وليد الشامي وماجد المهندس من العراق، نبيل شعيل وعبدالله الرويشد ونوال من الكويت، أحلام وعلي بن محمد من الإمارات، أصالة نصري من سوريا، فهد الكبيسي من قطر، وأسماء لمنور من المغرب.

ونشر حساب موسم الرياض عبر منصاته على "تويتر" و"فيسبوك" لقطات من الحفل الذي أقيم مساء الجمعة.

فنان العرب محمد عبده، يطربنا بأغانيه بمشاركة الفنانين والفنانات في #رياض_تريو_نايت ❤️

اللي عشنا فيها أحلى الأوقات داخل #بوليفارد_رياض_سيتي ✨#موسم_الرياض pic.twitter.com/hrsRxJQX7f — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 1, 2022

جمال عذُوبة ليلتنا في #رياض_تريو_نايت .. ينطق طرب 🎶

بالحضور اللي في مسرح محمد عبده أرينا داخل #بوليفارد_رياض_سيتي .. وعمالقة مطربينه 🎤❤️#موسم_الرياض pic.twitter.com/XaV43LFaIS — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 31, 2021

لصوتهم حب كبير .. ولأغانيهم ذكريات كثيرة ❤️

نخبة الفنانين والفنانات، يشاركوننا في #رياض_تريو_نايت بمسرح محمد عبده أرينا في #بوليفارد_رياض_سيتي 😍#موسم_الرياض pic.twitter.com/vd5xBCUytp — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 31, 2021