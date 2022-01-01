إيلاف: شارك 13 فنان وفنانة من مختلف دول العالم العربي في حفل ضخم بعنوان "ليلة تريو الرياض" إحتفالاً بعيد رأس السنة الميلادية الجديدة، أقيم على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض.

وضمت قائمة النجوم المشاركين في الحفل، أنغام من مصر، محمد عبده وأصيل أبوبكر من السعودية، وليد الشامي وماجد المهندس من العراق، نبيل شعيل وعبدالله الرويشد ونوال من الكويت، أحلام وعلي بن محمد من الإمارات، أصالة نصري من سوريا، فهد الكبيسي من قطر، وأسماء لمنور من المغرب.

ونشر حساب موسم الرياض عبر منصاته على "تويتر" و"فيسبوك" لقطات من الحفل الذي أقيم مساء الجمعة.