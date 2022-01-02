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إيلاف: تستعد الممثلة المصرية آيتن عامر لطرح أولى أغنياتها وتحمل عنوان "بناقص" في الأسبوع الأول من العام الجديد ٢٠٢٢.

وهي من كلمات تامر حسين، الحان وليد سعد، توزيع أحمد ابراهيم، ومن إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز، وإخراج بتول عرفة.

واستلمت شركة لايف ستايلز ستوديوز الإعلان الترويجي لأغنية "بناقص"، تمهيداً لطرح الأغنية المصورة في السابع من يناير حصرياً عبر قناة الشركة الرسمية على اليوتيوب.

وتُعد أغنية "بناقص" أول عمل غنائي ل ايتن عامر، واستغرق تنفيذه وقتاً طويلاً حرصاً من كافة الأطراف على تقديم عمل غنائي ضخم من ناحية الصوت والصورة.



