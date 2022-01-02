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إيلاف: شاركت الفنانة غادة عادل والفنان حسن الرداد عبر حسابيهما على الإنستغرام فيديو لوصلة رقص ظلريفة جمعت بينهما في كواليس اليوم الثاني من مسرحية "في نص الليل" التي تعرض على مسرح العلا ضمن فعاليات موسم الرياض.

المسرحية التي إنطلق عرضها في ليلة رأس السنة وتستمر حتى يوم 4 يناير من بطولة غادة عادل، وحسن الرداد، وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن، وسليمان عيد، ومصطفى هريدي، ومصطفى بسيط، ونيللي محمود.

وهي مستوحاة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، ويعتمد على اعادة تيمات مختلفه قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر، فيها مزيج من المسرحيات والافلام والمسلسلات الإذاعية والتليفزيونية، وجرى وضعها في قالب مسرحي جديد برؤيه مختلفة وعصرية، كتبها ايمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل، ويخرجها عمرو عرفه في اول اخراج مسرحي له.

وتعتمد المسرحية على استخدام خاصية البروجيكشن والجرافيكس، وهي تكنولوحيا متطورة تتميز بها المسارح العالمية في عروضها الحية، ويتولى إخراج الإستعراضات الدكتور عاطف عوض، والإضاءة لمدير التصوير السينمائي وائل درويش، وديكور إسلام البنا، والموسيقى والألحان للموسيقار محمود طلعت، إشراف عام على الانتاج أسامة الخبيري، إنتاج شركة ABK.



وتستعد غادة عادل لبطولة فيلمين جديدين هما "بنات رزق" بمشاركة مى عمر، شيرين رضا، أروى جودة، رزان مغربى وإخراج مرقس عادل، و"جروب الماميز" بمشاركة روبي وريم مصطفى وإخراج معتز التوني، كما يعرض لها فيلم "المحكمة" الذي طرح في دور العرض يوم 24 نوفمبر الجاري.

ويتناول الفيلم 6 قصص واقعية من المجتمع، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد هو المحكمة، ولكل بطل الخط الخاص به.

وأثار الكثير من الجدل نتيجة تناوله قضايا حساسة، منها التحول الجنسي، الاغتصاب، التحرش، القتل الرحيم، الثأر، والميراث، وحقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر، حيث حصد إيرادات بلغت 2 مليون جنيه في أول أسبوع عرض.