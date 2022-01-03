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إيلاف: ضمن فعاليات موسم الرياض وبالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، استمرت المنافسات بين المشتركين ضمن العرض المباشر العاشر من برنامج "بوليفارد المواهب" على MBC1 و"MBC العراق" وMBC5.

وتضمنت حلقة هذا الأسبوع إطلاق أول أغنية خاصة لفادي فتال بعنوان "إذا قلت بحبك"، من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صبّاغ، وأول أغنية خاصة لسالم الحمد عنوانها "الله يحبني"، من كلمات أحمد علوي وألحان أحمد الهرمي وتوزيع هشام السكران.



وقد دعت مقدمة البرنامج أجواء الجودي في بداية الحلقة المشتركين من فريقي مديري الأعمال حسن طالب وحمدي بدر إلى المرور على المسرح لتقديم أغنيات بألوان متنوعة، وكان على حسن طالب أن يتخذ القرار الصعب في استبعاد واحدة من المشتركتين اللتين انضمتا إلى فريقه قبل أسبوعين، وهما نور قمر ونور حداد، فاستبعد الأخيرة، لتكمل نور قمر بالتالي رحلتها في البرنامج.



وقبيل انتهاء السهرة، قرر حمدي بدر أن يمنح مبلغ الـ 10 آلاف ريال إلى الأخوين دهبي، بينما أهداها حسن طالب إلى عزيز مامي، ليضاف هذا المبلغ إلى رصيدي المشتركين.

الجدير بالذكر أن تغطية نشاطات المشتركين، تتواصل في حلقات يومية على MBC4 وMBC5، إضافة إلى حفل مباشر في سهرة كل أحد على MBC1 و"MBC العراق" وMBC5، علاوةً على "بوليفارد بلاس" على منصة شاهد المفتوحة.

