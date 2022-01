قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: بعد رحيل الممثلة الأميركية "بيتي وايت" قبل أيام من عيد ميلادها الـ100، سيعرض وثائقي كان قد أعد للإحتفال بهذه المناسبة ويحمل عنوان "Betty White: 100 Years Young" كان من المقرر طرحه لليلة واحدة فقط في دور السينما يوم 17 يناير، كما كان مخططاً له.

حيث كانت "بيتي" قبل رحيلها قد دعت المعجبين للاحتفال معها في حدث لا يتكرر إلا مرة واحدة في العمر وهو إكمالها الـ 100 عام في هذا التاريخ.



وقد قرر منتجو الفيلم أن العرض سيستمر لتكريم الممثلة، حيث قال المنتجان "ستيف بويتشر" و"مايك ترينكلين" في بيان عن الفيلم الوثائقي الذي كان سيشمل لقطات من حفل يوم ميلاد "وايت": "قلوبنا حزينة اليوم بوفاة "بيتي وايت"، وفقًا لموقع deadline.

وأضاف: "خلال السنوات العديدة التي عملنا معها، طورنا حباً وإعجاباً كبيرين لها كشخص، وباعتبارها فنانة بارعة.. نحن ممتنون لعقود عديدة من البهجة التي جلبتها للجميع.كانت "بيتي" تقول دائماً إنها كانت الأكثر حظًا على قدمين في مسيرتها المهنية طالما فعلت".

واختتم البيان قائلا :"وبصراحة، كنا المحظوظين لأننا نعيشها لفترة طويلة. سنمضي قدماً في خططنا لعرض الفيلم في 17 يناير على أمل أن يوفر فيلمنا وسيلة لكل من أحبها للاحتفال بحياتها- ومشاهدة ما جعلها كنزًا وطنيًا."

سيعرض الفيلم الوثائقي لمحة عن حياة بيتي وايت ، ومهنتها التلفزيونية ، واللحظات الكلاسيكية في The Golden Girls ، و SNL ، و Hot in Cleveland ، و The Proposal ، و The Mary Tyler Moore Show ، وغير ذلك الكثير.

كما يقدم العديد من المشاهير وأبرزهم رايان رينولدز، تينا فاي، روبرت ريدفورد، لين مانويل ميراندا ، كلينت إيستوود، مورجان فريمان، جاي لينو، كارول بورنيت، كريج فيرجسون، جيمي كيميل، فاليري بيرتينيلي، جيمس كوردن، ويندي ماليك، جينيفر لوف هيويت تقديرهم لهذه الأيقونة المحبوبة.