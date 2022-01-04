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إيلاف من العلا: يبدأ اليوم موسم جديد من مواسم "الحوش السينمائي" أولى مبادرات السينما المستقلة في السعودية والتي انطلقت في 2019 من قلب جدة التاريخية، ولكن هذه المرة وفي موسمها الثاني تنطلق من حي الجديدة بمدينة العلا غربي المملكة.

فمن 4 يناير حتى 10 مارس تعرض العديد من الأفلام السينمائية التي تمت برمجتها ضمن أربعة فئات: أفلام مهرجانات الصف الأول مثل كان وفينيسيا، وأفلام سعودية طويلة، وأفلام كلاسيكية مرممة، وأخيرا ً أفلام وثائقية وتسجيلية.

يتوسط هذه العروض أفلام لعباقرة السينما العربية والعالمية مثل بيرغمان، وفيليني، وسبايك لي، وخيري بشارة، وختام هذه العروض لعبقري السينما الكبير وانغ كارواي.

تعرض الأفلام في صالات تم تصميميها بعناية ودقة عالية وبأسعار شبه رمزية.



"أنيت" و "أسوأ شخص في العالم" يفتتح العروض السينمائية في العلا

يفتتح فيلم فيلم " أنيت "للمخرج الفرنسي ليوس كاراكس، العروض السينمائية لهذا الموسم ، الفيلم الذي عرض في افتتاح مهرجان كان السينمائي العام الماضي.

الفيلم الذي يروي الفيلم قصة هنري وهو ممثل كوميدي ساخر غريب الأطوار من لوس أنجلوس تحيط به وبعرضه المسرحي الشهرة في كل مكان، أما آن فهي مغنية أوبرالية صعدت سلم المجد وقمة الشهرة في مجالها ويحبها الجمهور بجنون.

ويعرض في اليوم التالي الفيلم النرويحي "أسوأ شخص في العالم" للمخرج النرويجي يواكيم ترير والذي حظي بإشادات نقدية واسعة.

والفيلم هو الأخير في "ثلاثية أوسلو" لترير، وهي مجموعة من الأفلام ذات رؤية سينمائية وإنسانية خاصة، عرض الفيلم للمرة الأولى في المسابقة الرسمية لمهرجان كان في يوليو 2021، وتم ترشيحه للمشاركة في الأوسكار عن فئة فيلم أفضل أجني .



"سينما الحوش" لمسة جديدة من محمود صباغ

يواصل المخرج المثقف محمود صباغ مسيرته الثقافية السينمائية، وهذه المرة عن طريق مبادرة سينمائية تساهم في زيادة الوعي السينمائي عبر عرض العديد من الأفلام المستقلة والتي عادة لاتجد لها رواجا في السوق التجارية.

محمود صباغ المتخصص بالكتابة والنقد والتوثيق أحدث حراكا ً ثقافيا ً واسعا ً عبر مدونته الشهيرة التي تعد مرجعا ً تاريخيا ً وأرشيفيا سعوديا خالصا ً، درس في نيويورك بجامعة كولومبيا بكلية الصحافة، أحد أعظم كليات الصحافة في العالم.

ليعود بعد ذلك للمملكة ويقدم فيلمه الوثائقي الأول عن الكاتب حمزة شحاته ثم قدم فيلمه الروائي الأول "بركة يقابل بركة" من تأليفه واخراجه والذي عرض في مهرجان برلين عام 2016، وهو أول فيلم سعودي يرشح لجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار التاسع والثمانين.

بعد ذلك قدم محمود صباغ عمله الطويل الثاني بعنوان: "عمرة و الزواج الثاني" الذي تم تصويره بالكامل في المملكة العربية السعودية، وعرض ضمن أيام مهرجان لندن السينمائي في أكتوبر 2018، بعد ذلك عرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

في مارس 2019 تولى رئاسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الأولى وقدم أثناء رئاسته العديد من المبادرات السينمائية لخدمة قطاع للسينما من بينها التعاون مع "تورينو فيلم لاب" وبإشراف خبراء عالميين في مجالات الإخراج والتصوير والصوت والمونتاج. كما يدعم المعمل كافّة مراحل الإنتاج السينمائي ابتداء من السيناريو، وحتى الجوانب التجارية المتعلقة بالتمويل والتوزيع وجذب الجماهير ومن بينها الإعداد لتنظيم الدورة الأولي من المهرجان والتي لم تقم بسبب جائحة كورونا.

انتهى تكليفه بإدارة المهرجان وعاد من جديد لمشاريعه السينمائية سواء أفلام أو مبادرات فريدة كمشروعه الحالي "سينما الحوش".