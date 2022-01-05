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إيلاف من القاهرة: تصدرت الإعلامية المصرية منى الشاذلي قائمة أفضل إعلامية لعام 2021 في استطلاع رأي مركز "بصيرة"، وجاءت في المركز الأول حيث حصلت على 39% من مجمل الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع.

وحلت في المرتبة الثانية الإعلامية "لميس الحديدي" بنسبة 23%، تليها "إسعاد يونس" في المرتبة الثالثة بنسبة 4%. أما قائمة أفضل مذيع في نفس العام، فقد تصدرها الإعلامي عمرو أديب بنسبة 34%، يليه عمرو الليثي بنسبة بلغت 13%، ثم أحمد موسى بنسبة 10%. أيضا تم اختيار الفنانة ياسمين عبد العزيز كأفضل ممثلة بنسبة 21%، تليها منى زكي ومي عمر بنسبة 10% لكل منهما، ثم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز بنسبة 6%.

وعن أفضل مسلسل، فقد جاء مسلسل "الاختيار 2" في المرتبة الأولى بنسبة 20%، يليه "ملوك الجدعنة" بنسبة 14%، ثم مسلسل "موسى" بنسبة 11%. وجاء الفنان محمد رمضان كأحسن ممثل بنسبة 18%، يليه أمير كرارة بنسبة 15% ثم أحمد السقا بنسبة 13%.

أيضا جاء محمد صلاح كأفضل لاعب كرة قدم بنسبة 86% من الأصوات، يليه محمد مجدي قفشة بنسبة %3، وعمرو السولية بنسبة 2%.



يذكر أنه تم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول، على عينة ممثلة بلغ حجمها 1103 مواطن في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر. غطت تلك العينة كل محافظات الجمهورية.