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إيلاف من الرياض: نجاح كبير تحصده اغاني "ميني البوم مشتاقلك" للفنان العراقي ماجد المهندس ويتضمن العمل اربعة اغاني هي: "مشتاقلك" كلمات المستشار تركي آل الشيخ والحان نواف عبد الله، "منبعد ومنقسى" كلمات منير بو عساف والحان بلال الزين، "لو سأل" كلمات الامير سعود بن عبد الله والحان محمد بو دله، و"يا هلا ويا مرحبا" كلمات رامي العبودي والحان ميثم علاء الدين.

حيث حصد فيديو كليب اغنيته "مشتاقلك" من اخراج بسام الترك، والذي تم تصويره في اليونان، على نسبة مشاهدة واستماع فاقت 2 مليون مشاهدة في اول ثلاثة ايام عرض على قناة "روتانا يوتيوب".

المستشار تركي ال الشيخ غرد عبر حسابه على تويتر: "طعم العمل مع حبيبي ماجد مختلف دائما والمبدع رفيق الدرب نواف عبد الله.. ماجد اشوف فيك مستقبل اكبر واكبر .. ويا ليت تسوي فيلم غنائي يوم من الايام ومسرحية غنائية .. ليش لا؟ وشوف وش نقدر نقدم واحنا جاهزين".

طعم العمل مع حبيبي ماجد مختلف دائماً والمبدع رفيق الدرب نواف عبدالله... ماجد اشوف فيك مستقبل اكبر واكبر ... وياليت تسوي فيلم غنائي يوم من الايام ومسرحيه غنائية ... ليش لا؟ وشوف وش نقدر نقدم واحنا جاهزين❤️👍🇸🇦👏🏻 pic.twitter.com/UyWJ4Mjfbr — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 1, 2022

فرد المهندس بتغريدة :" شرف كبير العمل معاك يا حبيبي يا بوناصر وحسك الغالي في كتابة الشعر الغنائي وصناعة الابداع ومتابعتك تفاصيل كل شي هو سر نجاحك بكل ما تقوم به من انجازات .. انت افضل قدوة لصناع الابداع وانا سعيد بكلامك واكيد معك ومع موسم الرياض".

وقد تفاعل عدد من نجوم الغناء مع اغنية "مشتاقلك" حتى ان المطربة اصالة نصري قامت بغنائها امام برج ايفل اثناء زيارتها الاخيرة الى العاصمة الفرنسية باريس، الامر الذي اثار اعجاب شاعرها ليغرد بوناصر في حسابه على "انستغرام" :" الله يا اصالة".

أما المهندس فنشر الفيديو وعلق عليه: "اصالة الفن والذوق صوت و احساس ما له مثيل".

اصالة الفن والذوق صوت و احساس ما له مثيل ❤️❤️❤️ @AssalaOfficial https://t.co/d754IDIEgE — ماجد المهندس (@majidalmohandis) January 3, 2022

ايضا هنأ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، المهندس على نجاح البومه معلقا :" ليس غريبا على الصديق والاخ والفنان ماجد المهندس هذا النجاح فقد تعودنا من اعماله مع روتانا ان تحصد نسب استماع ومشاهدة ومتابعة عالية، وبامانة ماجد يستحق هذا النجاح الذي يحصده والاجمل انه بفنه واخلاقه محبوب من جميع زملائه الفنانين الذين يمتدحونه دوما ، وميني البوم "مشتاقلك" ما هو الا خطوة في مشوار نجاح كبير يجمع روتانا والمهندس منذ سنوات ومستمر باذن الله".



