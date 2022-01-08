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إيلاف: تصدر إسم الفنانة أيتن عامر محرك البحث غوغل بعد طرح أول تجاربها الغنائية "بناقص" من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وصورت الأغنية مع المخرجة بتول عرفة مستغلة قدراتها التمثيلية في تقديم قصة مصورة تروي قصة طلاق زوجين، وكيف تتغلب الزوجة على ألم الإنفصال.

وحققت أغنية "بناقص" حتى الآن أكثر من ربع مليون مشاهدة، على القناة الرسمية لشركة لايف ستايلز ستوديوز، بموقع "يوتيوب".

وكانت آيتن تطرح بين الحين والآخر أغاني تعجبها بصوتها عبر حساباتها على مواقع التواصل افجتماعي وتحصل على إشادات من أصحابها لجمال صوتها، زتلقى تشجيعاً مستمراً لخوض هذه التجربة التي تعتبرها بمثابة حلم تأخر 18 عاماً،