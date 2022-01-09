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إيلاف: توفي الإعلامي المصري وائل الإبراشي بعد صراع مع فيروس كورونا إستمر قرابة عام كامل.

وأصيب الإبراشي بفيروس كورونا نهاية شهر ديسمبر 2020، واعتذر عن تقديم برنامج "التاسعة" الذي يعرض يومياً عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، وعانى من تليُّف في الرئة واستمرت معه مضاعفات الإصابة منذ ذلك الوقت، ثم عاد لاستكمال علاجه في المنزل بعد استقرار حالته بالمستشفى إلى أن وافاه الأجل.

‎ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلامي المصري الذي وافته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة.



‎وأضاف البيان: "وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية و شركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله و أن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

ولد الإبراشي في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، عمل صحفياً بجريدة روز اليوسف.

قبل وفاته كان يقدم برنامج " التاسعة " عقب النشرة الإخبارية على القناة الأولى المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بعد أن قدم لعام تقريباً برنامج "كل يوم" خلفاً لعمرو أديب على قناة أون، وسابقاً حل الإبراشي خلفاً للإعلامية منى الشاذلي في برنامج "العاشرة مساءً" اليومي الذي بُث على قناة دريم؛ وكان مُقدماً لبرنامج " الحقيقة" على شاشة قناة دريم2.

اتُّهم في عهد الرئيس الأسبق لمصر حسني مبارك في 66 قضية نشر آخرها قضية التحريض على عدم تنفيذ قانون الضرائب العقارية ونال فيها البراءة بعد أيام من ثورة يناير، سجل بإسمه أكثر من سبق صحفي، مثل قضية لوسي أرتين، غرق عبّارة السلام، مقتل المجند سليمان خاطر، مذبحة بني مزار، سر عداء مبارك للفريق الشاذلي، معاناة مرضى الإيدز في مصر، أسباب اغتيال السادات، وسلسلة الهاربين في لندن، وتحقيقات اللاجئين في الجولان، تفجير كنيسة القديسين، التعذيب في السجون، مبادلة الجاسوس جبرائيل بـ25 سجيناً مصرياً وغيرها.

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