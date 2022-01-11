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إيلاف: تعاون فني أول جمع النجم الإماراتي فايز السعيد وشركة لايف ستايلز ستوديوز بأغنية تحمل عنوان "هلقد حلو" من كلمات قصي عيسى والحان علي صابر.

صورت الأغنية في إمارة دبي بعدسة المخرج بسام الترك الذي عمل على تقديم فكرة أوروبية في أرض دبي.

وتطلب تنفيذ الكليب معدات خاصة لتقديم عمل مصور مختلف من كافة النواحي، اذ من المُقرر أن يُشكل مفاجأة للجمهور.