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إيلاف: تتصاعد الأحداث مع صدور الحلقتين السابعة والثامنة من مسلسل عنبر 6 للمخرج علي العلي، والذي تشارك في بطولته النجمة الأردنية صبا مبارك، والمعروض على منصة شاهد، والتي دخلت ضمن قائمة الأكثر مشاهدة في سبعة دول هم مصر، السعودية، لبنان، الإمارات، ألمانيا، المملكة المتحدة وأميركا، وحقق صدىً واسعاً في عدة دول عربية، بسبب الطبيعة الشائكة لقصته التي تناقش ما تواجهه النساء بين جدران أحد السجون في لبنان.

وعلى مدار الثمان حلقات الماضية، استمرت الصدمات في ملاحقة صبا مبارك (ليلى) ضمن أحداث المسلسل، حيث تكتشف أن السيدة التي عاشت معها طوال عمرها تقوم بخطف الأطفال، وأنها ليست أمها الحقيقة رغم حبها الشديد لها، الصدمة الثانية جاءت بانتحار هذه السيدة في السجن بعد القبض عليها، وتنهار ليلى أمام قبرها.



تزداد حياة ليلى سوءاً حين تكتشف إصابة أخيها بالسرطان في مرحلة متأخرة ويحتاج للتدخل بالعلاج الكيميائي، في الوقت نفسه تتغير معاملة حبيبها الذي يتخلى عنها بسبب جهل نسبها وهو أيضاً زميلها في العمل ما يتسبب في مشاكل في مشاكل إضافية، وتتطور بعدها علاقتها بالصحفي الذي كشف حقيقة والدتها المزيفة والذي يعدها بوقف النشر عنها، إلا أن خبراً نُشر عنها أدى لسوء علاقتهما.

وفي نهاية الحلقة الثامنة، وأثناء نوم ليلى في بيت أهلها الحقيقيين الذين يساعدها الصحفي في الوصول إليهم، يقتحم رجل غرفتها بينما تبدو عليها علامات الخوف والصدمة.

المسلسل مستوحى من أحداث حقيقية عن قصص تدور داخل عالم السجون هزت الرأي العام، وهو من إنتاج شركة Eagle Films .

"عنبر 6" من تأليف هاني سرحان ودعاء عبد الوهاب، ويضم عدد كبير من النجوم العرب، فإضافة لصبا يشارك في بطولة المسلسل سلاف فواخرجي، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلي متري، فادي ابراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزى الخولي، غريتا عون وغيرهم.

أحدث أعمال صبا هو فيلم "بنات عبد الرحمن" الذي شاركت في بطولته وإنتاجه، وشهد عرضه العالمي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث شارك في المسابقة الرسمية وفاز بجائزة الجمهور، وشهدت عروض الفيلم إقبالاً جماهيرياً كبيراً وامتلأ المسرح الكبير بدار الأوبرا عن آخره في أول عروض الفيلم، كما استمر التصفيق خلال وبعد عرض الفيلم، كما عرض بعداها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالسعودية.

وصدمت صبا جمهور القاهرة بدورها اللافت في الفيلم حيث قدمت شخصية آمال السيدة المتنقبة المتشددة، دائمة الصراخ، حادة الطباع بإتقان متناهي، أشاد به كل من شاهده، ومن خلال احتكاك شخصيتها مع باقي شخصيات أخواتها تنكشف المزيد من أبعاد تلك الشخصية الثرية التي نجحت صبا باقتدار في الإمساك بزمام تفاصيلها.

