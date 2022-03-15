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إيلاف: أصدر الفنان المصري أحمد الروبي عبر صفحته الخاصة على اليوتيوب أغنية جديدة من كلماته وألحانه بعنوان "علاقة مؤذية"، ووزعها رامي تلجي.

الأغنية تعتبر تمرداً على رومانسية أحمد الروبي التي اعتادها منه الجمهور.

وأكد محمد البسيوني المدير التنفيذي لشركة "طيارة" المنتجة للأغنية، انهم يواصلون رهانهم على أحمد الروبي والذي بدأوا معه منذ ثلاثة أعوام بعدة أغاني مثل "سقفة" و"سنة بنودعها" و"رقصلي السنة" وسقف الحلاوة" و" متعلق بيكي" والتي حققت ملايين المشاهدات، وهم كشركة يثقون في موهبته ويراعون دائما تقديم مواهب واعدة في مجالات الموسيقى والتمثيل عبر المحتوى الذي ينتجونه.

يذكر أن أحمد الروبي يكتب ويلحن الكثير من أغانيه لكن ذلك لا يعني انه لن يتعاون في أغانيه مع فنانين آخرين. وقال "أنه سعيد بكثرة الأغاني التي سيتم طرحها في الشهور المقبلة، معتبراً أنها فرصة جيدة للجميع لتقديم أنواع مختلفة من الأنماط الموسيقية.

يذكر أن شركة "طيارة" أسسها كل من النجمة هند صبري، محمد البسيوني، رامز يوسف وأحمد الشريف.



