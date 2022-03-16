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إيلاف: أحيا الفنان ماجد المهندس و الفنانة أصيل هميم أمسية غنائية مميزة على مسرح اليوبيل في ختام حفلات جلسات في إكسبو".

بدأت الحفل المغنية العراقية أصيل هميم، وتنقلت بين مجموعة من أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور، من بينها: "شكد حلو" و"يشبهك قلبي"، و"سر الحياة"، و"أنت كل شي"، معبرة عن فخرها للمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي سيظل حدثاً فارقاً، حيث جمع الحضارات والثقافات على أرض الإمارات.

وقدم الفنان ماجد المهندس مجموعة من أشهر أغنياته التي حققت نجاحاً وصدى كبيرين، وعبر عن سعادته للمشاركة في سلسلة هذه الأمسيات التي تتميز برونق خاص على طريقة الجلسات التي لديها قاعدة جماهيرية كبيرة، وقال: النجاح الذي حققه المحفل الدولي الكبير «إكسبو 2020» يُعد فخراً لكل العرب.

وتنقل المهندس وسط تفاعل كبير جداً من الجمهور الخليجي والعربي، بين مجموعة من أنجح أغنياته، ليكون مسك ختام "جلسات في إكسبو".

ومن مفاجآت الحفل، "دويتو" جمع المهندس مع أصيل هميم بعنوان "أنت أميرة"، حيث عادت أصيل الى المسرح لتقدم الأغنية معه، لتكون من المفاجآت التي أسعدت الجمهور الحاضر.

يذكر أن المنتج والمخرج صلاح الياسري من خلال "الياسري للإنتاج الفني"، نظم الحفلات على مدار ست أشهر مدة أيام المعرض، وقال الياسري: "تشرفت بتنظيم هذه الحفلات الغنائية العربية المتنوعة في أهم حدث على مستوى العالم أجمع "إكسبو 2020 دبي"، وتكللت جميعها بالنجاح والتوفيق والجماهيرية الكبيرة".

وأبدى صلاح الياسري سعادته بالتعاون مع الفنان ماجد المهندس في ختام "جلسات في إكسبو"، والفنانة الشابة المتألقة أصيل هميم، شاكراً تعاونها في سير جميع التجهيزات باحترافية كبيرة، واعداً الجميع بحفلات قادمة تسعد الجمهور في الإمارات وخارجها من الوطن العربي.