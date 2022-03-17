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إيلاف: بعد النجاح الذي حققه في مسلسل "نقل عام" أمام الممثل القدير محمود حميدة، يشارك الممثل الشاب نور النبوي والده الفنان خالد النبوي في بطولة أول عمل فني يجمعهما سوياً من خلال مسلسل راجعين يا هوى المقرر عرضه في رمضان 2022، ليشارك بذلك نور النبوي في موسم رمضان للعام الثاني على التوالي بعد حضوره المتميز في رمضان الماضي من خلال مسلسل "الاختيار 2".

"راجعين يا هوى" قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير وهنا شيحة.

وتدور أحداثه حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، ولكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد. ويقوم نور النبوي بدور طارق وهو شاب حديث التخرج، تجمعه علاقة قوية مع عمه راغب، ويطمح في عمل مشروع يخصه بعيداً عن بزنس العائلة، ويدخل قصة حب مستحيلة مع ولاء ابنة عمه الآخر.

يُذكر أن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة قد سبق له وقدم راجعين يا هوى في مسلسل إذاعي عام 2004، ويعتبر من أشهر المسلسلات الإذاعية خلال تلك الفترة، وأُختير كأحسن مسلسل إذاعي حينها.

تأتي هذه الخطوة الفنية لـ نور النبوي عقب النجاح الذي حققه في مسلسل نقل عام أمام الفنان محمود حميدة، الذي يُعرض حالياً على منصة Watch It، والذي تصدر ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع بداية عرضه، واستطاع نور من خلاله أن يخلق علاقة مميزة بينه وبين الجمهور، وهو ما عكسته ردود الفعل التي تلقاها على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي. والمسلسل من إخراج عادل أديب وتأليف وليد خيري، ويشارك في بطولته أيضاً سميحة أيوب، سوسن بدر، دينا، ميرهان حسين، أحمد بدير، محسن محيي الدين ونهال سلامة.

يذكر أن نور النبوي ممثل مصري شاب، درس التمثيل والمسرح في جامعتي سانتا مونيكا كوليدج، ونورثريدج Northridge بالولايات المتحدة الأميركية. بدأ التمثيل في عدد من المسرحيات بالجامعة، ليشهد بعدها مشواره الفني بداية قوية من خلال مسلسل الاختيار 2، حيث خطف قلوب المشاهدين من خلال تجسيده لدور ضابط حديث التخرج من كلية الشرطة، والذي استُشهد في عمل إرهابي بعد عام من تخرجه.