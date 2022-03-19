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إيلاف: طُرِح مساء الجمعة الإعلان التشويقي الرسمي لمسلسل "فاتن أمل حربي" من بطولة نيللي كريم وإخراج ماندو العدل المقرر عرضه على قناة CBC ومنصة شاهد الرقمية في رمضان 2022.

ويتناول المسلسل قضية العنف الأسري و"حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى".

وتجسِّد الممثلة المصرية دور موظفة في الشهر العقاري وأظهر الإعلان التشويقي تعرّضها للضرب على يد زوجها (شريف سلامة) قبل طلاقها منه ولجوئها للقضاء للحصول على حقها في حضانة أبنائها.

وأعلنت نيللي عبر حسابها على تويتر أن الفنانة أنغام ستقوم بغناء شارة المسلسل، وشاركت متابعيها كلمات الأغنية: "انا مش ضعيفه وليا في الحياه مطرح، مش قادره اكون كومبارس على المسرح، مهما البخت باخ او مال يكون زعلي ولا الزلزال على الكدبه و على التزييف انا مش ضعيفه.".

المسلسل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وبطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي.