قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: طرحت قناة MBC مصر الإعلان الرسمي لمسلسل "بطلوع الروح" المقرر عرضه خلال رمضان 2022 من بطولة منة شلبي وأحمد السعدني، الهام شاهين ومحمد حاتم، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.

وتجسد شلبي دور مهندسة متزوجة من مدير شركة إعلانات يقوم بدوره الفنان محمد حاتم ويتعرضان لتطور مفاجىء يقلب حياتهم رأسا على عقب، لتجد نفسها داخل معسكر لتنظيم "داعش"، وتبدأ بالتفكير في الهرب، وسط محاولات قيادات التنظيم للسيطرة عليها.

ومنذ نشر الملصق الدعائي للعمل المؤلف من 15 حلقة، وهو يلقى هجوماً حاداً من تيارات إسلامية، داعين لمقاطعته، قبل حتى مشاهدته.

ونالت الفنانة الهام شاهين نصيب الأسد من هذا الهجوم بسبب ظهورها بشخصية منتمية لداعش وهي المعروفة بعدائها لتنظيم الأخوان المسلمين ولشيوخ السلفيين خلال ثورة يناير.