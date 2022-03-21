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إيلاف: يشارك الممثل المصري أحمد مجدي ببطولة مسلسل "المشوار" المنتظر عرضه في الموسم الدرامي لشهر رمضان 2022. وهو من إخراج محمد ياسين، وتأليف محمد فريد.

يجسد مجدي شخصية المقدم علاء من مباحث الآثار، وهو محقق شرطة يطارد محمد رمضان ويحاول الإيقاع به لتورطه في جريمة الإتجار بالآثار.

وقد نشر مجدي عبر حسابه على الإنستجرام الملصق الدعائي لشخصيته في العمل.

المسلسل من إنتاج شركة سعدي جوهر/ ميديا هب التي سبق وقدمت مسلسل لعبة نيوتن في رمضان 2021، ويشارك مجدي بطولته مع النجوم محمد رمضان ودينا الشربيني، والمسلسل هو ثالث بطولة لمجدي خلال ثلاثة مواسم رمضانية متتالية، بعد مسلسليه فرصة ثانية (2020) وقصر النيل (2021).

ومن أحدث أعمال أحمد مجدي فيلم "حدث في 2 طلعت حرب"، وقد شارك في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشر التي انتهت في 10 مارس الحالي كعضو بلجنة تحكيم مسابقة أفلام الدياسبورا مع المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، والمنتجة التونسية درة بوشوشة.

وإضافة لرصيده كممثل في عدد من الأفلام الناجحة، أبرزها فيلم ميكروفون (2010)، باب الوداع (2015)، وفيلمي مولانا وعلي معزة وإبراهيم في (2016)؛ تميز مجدي كمخرج من خلال فيلمه الروائي الطويل "لا أحد هناك" (2018) الحائز على عدة جوائز. وحاليًا يُحضّر أحمد لأعمال مختلفة كممثل وصانع أفلام ومنتج، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة Garage Art Production.