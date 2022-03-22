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إيلاف من الرياض: في ليلة غير مسبوقة والتي تعتبر الأضخم في الوطن العربي، طرحت شركة "بنش مارك" تذاكر الحفلة الختامية لموسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم، والتي يجتمع فيها كل من عمرو دياب ومحمد حماقي ولأول مرة يوم الخميس 24 مارس الجاري.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنش مارك محمد زكي حسنين أنه وفور إعلان "بنش مارك" في وقت مبكر عن طرح التذاكر، اليوم السبت نفذ كل المعروض منها والتي تبلغ 11 الاف تذكرة في أقل من ساعة، مضيفاً بأن هذه الحفلة الختامية تحظى بإقبال جماهيري كبير وتجهيزات مكثفة من قبل شركة بنش مارك، في ظل اختتام مسرح أبو بكر سالم لحفلاته التي استمرت على مدى 6 أشهر.

وأضاف حسنين تعد هذه الحفلة واحدة من أقوى الحفلات التي تنظمها شركة بنش مارك على مسرح أبو بكر سالم، وهي ثالث حفلات عمرو دياب وثاني حفلات محمد حماقي على مسرح أبو بكر سالم خلال النسخة الحالية من الموسم، حيث شهدت حفلات النجمين إقبال وتفاعل جماهيري كبير، معتبرا أنها الأضخم على مستوى الوطن العربي ومن الصعب تكرارها.

وبين الرئيس التنفيذي لبنش مارك بأن هذا الحفل الضخم والمميز ماكان ليقام لولا الدعم الكبير والاستثنائي من المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه، الذي قاد المملكة الى مراتب متقدمة في مجال الترفية، وبفكر سباق فشكرا له من القلب نظير الدعم اللا منقطع الذي يقدمه لرسم البسمة والفرح على محيا زوار موسم الرياض، وتقديم تجربة تبقى خالدة وبصمة مميزة ليس محليا واقليميا فقط بل حتى عالميا.

يذكر بأن الفنان المصري عمرو دياب روج لحفله المنتظر مع النجم محمد حماقي عبر حساباته على تويتر وانستغرام، حيث أعاد نشر الصورة الدعائية للحفل، وكذلك الفنان محمد حماقي، وشهدت الحفلة ردود فعل كبيرة جدا من الجمهور العربي الذين تمنوا الحضور، مؤكدين بأنهم سيشاهدونها في البث المباشر معتبرين أنها سابقة.

