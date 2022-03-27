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إيلاف: كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن اختيار الفيلم الأردني "بنات عبد الرحمن" ليكون فيلم افتتاح الدورة الثانية عشر من المهرجان، والتي تقام في الفترة بين 4 و 9 مايو 2022 في مدينة مالمو السويدية.

الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، من إنتاج بان إيست ميديا (صبا مبارك وآية وحوش) ولاجوني فيلم برودكشن وآراب ميديا نيتوورك.



وفيه، تلعب النجمات صبا مبارك وفرح بسيسو وحنان الحلو ومريم الباشا أدوار أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ. ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسراراً جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.

وتحدث مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي عن اختيار فيلم الافتتاح قائلًا: "بعرض فيلم بنات عبد الرحمن في افتتاح الدورة التي يعود بها المهرجان للتنظيم الفعلي الكامل بعد جائحة كورونا، نؤكد على تقديرنا ودعمنا الدائم للسينما الجميلة والأفكار القادرة على التواصل مع الجمهور العريض. منذ عرضه الأول ارتبط بنات عبد الرحمن بإعجاب المشاهدين في كل مكان عُرض به، وهو ما ننتظر تكراره مع جمهور مدينة مالمو ليلة الافتتاح عندما يُعرض الفيلم أمام 500 مشاهد في سينما رويال، أكبر قاعة وشاشة عرض في السويد

من جانبه تحدث المخرج زيد أبو حمدان عن مشاركته في المهرجان، فقال: "لقد كانت رحلة حافلة للفيلم! كلنا حماس لمشاركة قصتنا معكم، وفخر بكوننا فيلم افتتاح هذا المهرجان الكبير. نراكم قريبًا في مالمو".

وكان العرض العالمي الأول لفيلم "بنات عبد الرحمن" قد أقيم خلال شهر نوفمبر الماضي في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي، حيث فاز بجائزة اختيار الجمهور (جائزة يوسف شريف رزق الله)، قبل أن يواصل الفيلم رحلته بالعرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدّة وعدة مهرجانات أخرى.