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إيلاف: تستعد منصة شاهد لعرض مسلسل "بيروت ٣٠٣"، من إنتاج شركة "الصبّاح إخوان" في أضخم إنتاجاتها، ابتداء من ١٢ حزيران عبر منصة شاهد vip.

يتألف العمل المقتبس عن قصة حقيقية من ١٥ حلقة تأليف سيف رضا حامد وإخراج إيلي السمعان.

ويكشف مجموعة حقائق غير متوقعة وغامضة بعد سقوط طائرة ركاب في البحر قادمة من اسطنبول إلى بيروت تحت عنوان رحلة بيروت ٣٠٣.

فبعد اختفاء بعض الركاب نحن أمام سلسلة من الأحداث المفاجأة والغامضة لأبطال العمل والمشاهد.

يشارك في بطولة المسلسل عابد فهد، سلافة معمار، معتصم النهار، نادين الراسي، جيري غزال، مجدي مشموشي، رنين مطر وغيرهم..

