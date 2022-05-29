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إيلاف من كان: يواصل العرب تميزهم السينمائي في المحافل العالمية ، ففي مهرجان كان ومسابقة" نظرة ما" حقق العرب جائزتين فيها هما أفضل ممثل لآدم بسة عن دوره في الفيلم التونسي حرقة، وجائزة أفضل سيناريو للمخرجة الفلسطينية مها الحاج في فيلم (حمى البحر المتوسط).

وجاءت الجوائز كاملة عن هذه المسابقة على النحو التالي :

جائزة أفضل فيلم في مسابقة "نظرة ما" ذهبت لـ فيلم "The Worst Ones" للمخرجتان الفرنسيتان ليز أكوكا ورومان جيريت. ويحكي الفيلم قصة مجموعة من المراهقين الفقراء من ضواحي إحدى المدن الفرنسية الذين تم اختيارهم للتمثيل في فيلم روائي طويل خلال الصيف.

جائزة أفضل إخراج في مسابقة "نظرة ما" ذهبت للمخرج ألكساندرو بيلك عن فيلمه "Metronom" تبدأ قصة الفيلم عندما تكتشف آنا البالغة من العمر 17 عامًا، أن صديقها سوف يُهاجر من البلاد إلى الأبد فيقرر العاشقان قضاء أيامهما الأخيرة مع مجموعة من المراهقين العاشقين للموسيقى برومانيا.

جائزة أفضل سيناريو في مسابقة "نظرة ما" ذهبت للمخرجة و الكاتبة الفلسطينية مها الحاج عن سيناريو فيلم "Mediterranean Fever". وتدور أحداثه حول كاتب طموح لكنه يُعاني من الاكتئاب يعيش في حيفا. يساعده جاره المُحتال على تنفيذ مخطط خطير.

أما عن جائزة أفضل أداء في مسابقة "نظرة ما" فذهبت للثنائي:

- آدم بيسا عن أدائه في فيلم "Harka" و يحكي قصة شاب تونسي فقير يحاول النهوض بحياته في مرحلة ما بعد الثورة التونسية عام 2011.

- فيكي كريبس عن ادائها في فيلم "Corsage" والتي أدت فيه دور إليزابيث إمبراطورة النمسا.

