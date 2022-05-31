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فاجأ نجم هوليوود جوني ديب جمهور حفل موسيقي في لندن، إذ أطلّ على المسرح بشكل غير مخطط له، بينما ينتظر الحكم في قضية "تشويه السمعة" التي رفعها ضد طليقته آمبر هيرد. وظهر الممثل الأمريكي بصحبة عازف الجيتار البريطاني جيف بيك في قاعة رويال ألبرت في لندن.

وهذا هو الظهور الثاني للرجلين بعد عزفهما معاُ في "شيفيلد أون صندي".

ويتوقع أن يستأنف النظر في قضية "تشويه السمعة" أمام المحكمة الثلاثاء.

وكان ديب البالغ من العمر 58 عاماً قد رفع قضية ضد طليقته مطالبا بتعويض قدره 50 مليون دولار بسبب مقال نشرته، وقالت فيه إنها تعرضت للتعنيف الزوجي، من دون أن تمسيه. بدورها رفعت هيرد قضية مضادة على ديب طالبت فيها بتعويضات قدرها 100 مليون دولار.

ويجب أن تتوصل هيئة المحلفين المكونة من سبعة أعضاء إلى حكم بالإجماع، وقد بدأوا مداولاتهم بعدما أدلى الطرفان بشهاداتهما النهائية.

"سأموت سعيدة"

وعزف ديب مع جيف برفقة جيف بيك أغنية جون لينون "العزلة"، التي اشتركا في أدائها عام 2020.

Getty Images أدلت أمبر هيرد بشهادة تناقض ما قاله ديب

وأثار الأداء ردود فعل متباينة من الجمهور.

وقالت أنجيلا فلانيري من ساوث إند، ن أداء ديب كان رائعاً. وأضافت "سأموت سعيدة. لقد كنت معه في نفس الغرفة".

لكن بيتر شميدت الذي حضر إلى لندن من فرانكفورت خصيصاً لمشاهدة العرض قال إنه شعر بالخديعة، ووصف أداء ديب بأنه كان محرجاُ.

وأضاف "أنتظر منذ 50 عاماً لمشاهدة جيف بيك وجهاً لوجه، لكن العرض كان خيبة أمل حياتي".

ويتوقع أن يشارك ديب في حفلة في لندن الثلاثاء، لكن الحكم في قضيته قد يصدر في أي لحظة.

وقد ناشدت محامية ديب المحلفين الجمعة أن "يحملوا آمبر المسؤولية عن أكاذيبها"، على حد تعبيرها.

وفي المقابل وصف فريق هيرد طليقها ديب بأنه "منتهك وبلطجي وليس أهلا لًلثقة".

وذكّر محامي هيرد بنجامين روتنبورن المحلفين برسائل أرسلها ديب لأصدقائه وقال فيها إنها يريد أن يسبب الأذى لطليقته.، وقال إن هذا يكشف حقيقة ديب.

و وصفت محامية ديب ، كاميل فاسكيز، من طرفها الادعاءات بانتهاكات ديب بأنها "خيالية ولا يمكن تصديقها".

وعكست مداولات الجمعة الكثير مما دار في الأسابيع الماضية من المحاكمة، إذ صوّر كلا الطرفين العلاقة على أنها كانت خمس سنوات من المعارك.

وقد أثارت المحاكمة التي بثت على الهواء مباشرة اهتمام الجمهور بشكل كبير، مع تبادل الاتهامات بين الممثلين بالانتهاكات العاطفية والجسدية الخطيرة.