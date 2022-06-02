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إيلاف: وفقاً لـ "El Periodico" الإسبانية عاد جيرارد بيكيه لتصدر عناوين الأخبار مرة أخرى، وهذه المرة بسبب علاقة غرامية مزعومة قد تتسبب في انهيار علاقته بشاكيرا، فبحسب زعم الصحيفة يعيش بيكيه بالفعل في شقة منفصلة.

حيث أكدت لورينا فاسكيز ولورا فا، وهما صحفيتان في "إل بريديكو"، أن بيكيه كان يلتقي بفتاة شقراء صغيرة تبلغ من العمر 20 عامًا، وهي طالبة و"مضيفة مناسبات" في برشلونة. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن هويتها، على الأقل حتى الآن.

ويدعي التقرير أن بيكيه شوهد مع هذه المرأة عدة مرات وأن شاكيرا اكتشفت ذلك.

هل ستطلب شاكيرا الطلاق ؟

بدأ بيكيه وشاكيرا في المواعدة بعد لقائهما في كأس العالم 2010، لكنهما لم يتزوجا قط.

كانا يعيشان معًا طوال هذا الوقت، حيث انتقلت المغنية الكولومبية إلى برشلونة لبدء عائلة مع لاعب كرة القدم الشهير. ولديهما طفلان، ميلان وساشا.

ومع ذلك، يبدو أن العلاقة متوترة وقد صرح الآباء الآخرون في مدرسة أطفالهم أن شاكيرا وبيكيه لم يشاهدوا مع بعض لإصطحاب الأطفال الى المدرسة منذ بعض الوقت.

ويُزعم أن شاكيرا أخذت الأطفال إلى إيبيزا لقضاء عطلة عائلية في مايو ، لكن بيكيه لم ينضم إليهم. حيث يُعتقد أنه يعيش بمفرده في شقته القديمة بشارع مونتانير في برشلونة، بعد أن شهد العديد من الجيران في المبنى دخول بيكيه ومغادرته بشكل متكرر خلال الأسبوع الماضي. ويدعي التقرير أيضًا أنه يستمتع بالحياة الليلية في برشلونة مع صديقه ريكوي بويج ومجموعة من معارفهم المشتركين.

اختفى بيكيه أيضًا من وسائل التواصل الاجتماعي لشاكيرا ، حيث كانت المغنية تنشر بشكل متكرر صورًا للزوج في الماضي، لكن آخر منشور لها بهذا الخصوص كان في مارس الماضي.

وقبل 3 اسابيع نشرت صورة لها على البحر مع اولادها وعلقت عليها قائلة: "بقبلة واحدة يمكنهم علاج كل شيء وجعل الأمر يستحق وقتك لمواصلة القتال من أجلهم. عيد ام سعيد!"

وتعتقد مصادر قريبة من الزوج أنه سيتم إصدار بيان قريبًا، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان لإنكار القصة أو الإعلان عن انفصالهما.



