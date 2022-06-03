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إيلاف من الظهران: بحضور عدد كبير من صنّاع الأفلام والنجوم المحليين والخليجيين والعالميين، انطلقت الدورة الثامنة من مهرجان أفلام السعودية والتي تنظمها للمرة الأولى جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، وذلك على مسرح إثراء في الظهران.

وقدم حفل الافتتاح الفنانة سارة طيبة، والفنان إبراهيم الحجاج، وتستمر فعاليات المهرجان إلى التاسع من يونيو الجاري.

وتشهد هذه الدورة عرض 80 فيلماً في أربع مسارات، حيث ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة 28 فيلما، فيما تتنافس 8 أفلام في مسابقة الأفلام الطويلة، بالإضافة إلى 44 عرضاً موازياً و12 عرض منهم تندرج تحت تصنيف السينما الشعرية.

وسبق افتتاح فعاليات السجادة الحمراء، انطلاق قناة المهرجان المفتوحة على الشبكة العنكبوتية التي تبث لمدة ثمانية أيام متواصلة، 24 ساعة بدون توقف، ما يقارب 60 برنامج ثقافي وفني وحوارات يومية مع ضيوف المهرجان.

وكرم المهرجان في هذه الدورة الممثل السعودي الهوليودي خليل إبراهيم الرواف، والكاتب والمخرج الكويتي خالد الصديق. ويعقد المهرجان خمس ورش تدريبية تقدمها مجموعة من المختصين والأكاديميين من أصحاب الخبرة، بمجموع 43 ساعة تدريبية، تشمل مسارات الإخراج، والتمثيل، والإنتاج، والتوزيع، والموسيقى التصويرية، بالإضافة إلى معمل تطوير السيناريو، الذي صمم بهدف تطوير ومناقشة عدد من المشاريع السينمائية السعودية، وتهيئتها عمليا لسوق الإنتاج.

وقام بمهمة تحكيم الجوائز في مساراتها الثلاثة، وهي الأفلام الطويلة، والأفلام القصيرة، والسيناريو، تسعة أعضاء من نخبة المختصين في المجال السينمائي، أربعة منهم سعوديون، كما تعقد 9 ندوات و"ماستر كلاس" مقسمة ما بين سوق الإنتاج وأخرى تتعلق بعروض الأفلام تناقش مجموعة من القضايا ذات العلاقة بإنتاج الأفلام الروائية في السينما السعودية، ومفهوم الفيلم السعودي وشعرية السينما وجماليتها، بالإضافة إلى ندوة "ماستر كلاس" حول التعامل القانوني في منصات البث العالمية.

وافتتح دورة المهرجان لهذا العام فيلم "رقم هاتف قديم"، من تأليف وإخراج علي سعيد، وبطولة يعقوب الفرحان.

رئيسة جمعية السينما هناء العمير



الفائزين في مسابقة السيناريو غير المنفذ

وتم اختيار الفائزين في مسابقة السيناريو الغير المنفذ والذي شارك فيه 235 سيناريو مشارك كلا من

جائزة غازي القصيبي لأفضل سيناريو عن رواية سعودية : الكمكم هناء الفاسي شذا الحافظ

جائزة افضل سيناريو قصير ثاني : عباة شيخة العنزي

جائزة أفضل سيناريو قصير أول : الباب المرصود عبدالوهاب عبدالله بن شداد

جائزة أفضل سيناريو طويل ثالث : بلنتي اسعد علي : فيصل عبدالله

جائزة افضل سيناريو طويل ثاني : قضية رقم 2204 عبدالله بن حمد الزيد

جائز افضل سيناريو طويل اول: غرق مجتبى سعيد