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وجد المحلفون في ولاية فرجينيا الأمريكية أن جوني ديب وأمبر هيرد قاما بتشويه سمعة بعضهما البعض في تصريحات عامة.

وفاز ديب، 58 عاما، الذي كان يقاضي زوجته السابقة بمبلغ 50 مليون دولار، بجميع مطالباته الثلاثة وحصل على تعويضات قدرها 10.4 مليون دولار.

بالمقابل، كانت هيرد ، 36 سنة، تقاضي زوجها السابق وتطالب بمبلغ 100 مليون دولار كتعويضات عن الأضرار التي أصابتها. لكنها فازت بواحدة فقط من ثلاث دعاوى قضائية ضد ديب وستحصل على مليوني دولار.

ومع انتهاء الدراما في قاعة المحكمة الآن، إليكم الإجابة عن ثلاثة أسئلة بشأن ما الذي سيترتب على هذه الأحكام:

ما هي الأضرار التي يجب على ديب وهيرد دفع تعويض عنها؟

تمنح المحاكم المدنية تعويضات للمدعين لتعويضهم عن آلامهم ومعاناتهم أو لمساعدتهم على تعويض الخسائر بعد وقوع حادث.

وتهدف المبالغ التعويضية إلى تعويض المدعي الذي تعرض لخسائر فعلية، بما في ذلك من الأرباح المستقبلية.

وتهدف التعويضات العقابية إلى معاقبة المدعى عليه على أفعاله التقصيرية، وردعه عن إعادة ارتكاب نفس الانتهاك مرة أخرى.

وقد منحت هيئة المحلفين، في البداية، ديب 10 ملايين دولار كتعويضات و 5 ملايين دولار كتعويضات عقابية.

وخفض القاضي، بيني أزكاريت، المبلغ الأخير إلى 350 ألف دولار، للوفاء بالحد القانوني في ولاية فيرجينيا للتعويض عن الأضرار العقابية، لذلك تدين له هيرد الآن بحوالي 10.4 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، مُنحت هيرد 2 مليون دولار كتعويض عن الأضرار، لكن لم تحصل على تعويضات عقابية، وهو بعيد كل البعد عن 100 مليون دولار التي كانت طلبتها في الدعوى المضادة.

هل يمكن لهيرد أن تستأنف الحكم؟

انحازت هيئة المحلفين في فيرفاكس بولاية فيرجينيا إلى حد كبير إلى جانب رواية ديب من القصة.

وقالت اللجنة المؤلفة من سبعة أعضاء في حكمها إن هيرد قد شوهت سمعة زوجها السابق بتصريحات "كاذبة" حول علاقتهما. كما قالوا إن التصريحات صدرت "بخبث حقيقي" - أي بتجاهل طائش متهور أو إهمال.

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ونجحت هيرد من ناحية واحدة: الادعاء بأن محامي ديب أعطى بيانا لصحيفة ديلي ميل في عام 2020 ووصف فيه مزاعم إساءة معاملتها بأنها خدعة.

وردا على الحكم قالت الممثلة إنها "أصيبت بخيبة أمل لا يمكن التعبير عنها بالكلمات"، وإنها "محطمة القلب".

ولدى هيرد الآن فرصة لاستئناف حكم هيئة المحلفين - وقد قالت متحدثة باسمها إنها تخطط للقيام بذلك.

ولكن ما لم تَظهر أدلة أو شهادة جديدة في أعقاب هذه الدراما الضخمة التي استمرت ستة أسابيع في قاعة المحكمة، فمن المحتمل أن يكون للاستئناف تأثير قليل على نتيجة يوم الأربعاء.

كم تبلغ ثروة ديب وهيرد؟

استطاع ديب أن يحقق نجاحا منذ أن كان نجما في طفولته ليصبح أحد أعلى الممثلين أجراً في العالم.

ويقال إنه حصل على دخل يزيد عن 300 مليون دولار من امتياز فيلم قراصنه الكاريبي وحده.

ويُقدر إجمالي ثروته حاليا بحوالي 150 مليون دولار.

وتمكنت هيرد من صناعة اسم لنفسها في أفلام مثل "البنت الدنماركية" و "أكوا مان" ، الذي من المقرر أن تلعب في جزئه الثاني دور البطولة العام المقبل. لكن مسيرتها التمثيلية بدأت مؤخرا في الانطلاق.

وعل الرغم من أن صافي ثروتها غير واضح، لكنه أقل بكثير من ثروة زوجها السابق. وتقول بعض المصادر إن ثروتها تبلغ حوالي ثمانية ملايين دولار، بينما أفادت مصادر أخرى أنه من الممكن أن تكون الممثلة مديونة.

وبالنظر إلى التعوض الذي ستدفعه لديب (أكثر من 10 ملايين دولار)، بينما ستتلقى هي 2 مليون دولار فقط منه، فإن شؤونها المالية قد تتعرض لضربة كبيرة.