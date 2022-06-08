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إيلاف من القاهرة: نهاية سعيدة اختتم بها مسلسل الآنسة فرح حلقته الأخيرة، بعد 5 مواسم حققت نجاحًا كبيرًا عند عرضهم على منصة شاهد vip.

وكشفت الحلقة الأخيرة عن زواج فرح (أسماء أبو اليزيد) من شادي (أحمد مجدي) بعد سلسلة أحداث صعبة ومواقف مرهقة مرا بها وتجاوزاها، وأيضًا بعدما تمكنا من القضاء على العصابة والتخلص من ميريام/عاصي الغول (هبة داغر).

وفي الوقت نفسه قررت ديدا (رانيا يوسف) مع زوجها ماجد (تامر فرج) السفر إلى لبنان لاستكمال حياتهما هناك، كما استقرت جوجو (عارفة عبد الرسول) في حياتها بعد زواجها ممن تحب، وعاشت نادين (هبة عبد العزيز) حياة سعيدة بعد ارتباطها بالمحامي أنيس (علاء حسني) وزواجها منه.

مسلسل الآنسة فرح هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير "Jane The Virgin"، وقد انتهت S productions من تصوير 5 مواسم منه تمامًا مثل النسخة الأصلية بإجمالي 110 حلقة على مدار 3 سنوات.

ويتصدر بطولة العمل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج، وقد حصدت أجزاؤه الأربعة العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث غوغل خلال فترة عرضه.