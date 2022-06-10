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إيلاف: ألغت مدينة "سندباد لاند" حفل للفنان المغربي سعد لمجرد، كان من المقرر إقامته مساء الخميس في العاصمة العراقية بغداد، بعدما حاول متظاهرون اقتحام المكان.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي عدة فيديوهات وصور تظهر تجمع مئات الاشخاص امام المكان محاولين اقتحامه، إلا أن قوات الشغب تمكنت من صدّهم.

وأقيمت صلاة أمام باب المدينة الترفيهية العائلية، ورفع المحتجون أعلاما ورددوا شعارات دينية.

رافضون لاحياء الحفلات الغنائية يحاولون اقتحام مدينة العاب السندباد لاند… لمنع حفلة الفنان المغربي سعد لمجرد…. pic.twitter.com/P6ABlrcaMp — حسن حامد (@ZSHFnaGve8S2zRO) June 9, 2022

مرفوض بسبب قضايا الاغتصاب

وأطلق عراقيون وسم "حفل سعد لمجرد مرفوض" عبر "تويتر" لحشد الدعم من أجل منع إقامته، فيما نشرت حركة "سبيك أب" (Speak Up) النسوية على حسابها بموقع تويتر تغريدة قالت فيها: "بسبب الاتهام في 4 قضايا اغتصاب، كتير من الجمهور العراقي والنسويـات بدأوا هاشتاق ضد حفلة سعد لمجـرد في العراق".

وفي اول تعليق له على ما حصل، نشر لمجرد عبر خاصية القصص المصورة على صفحته الخاصة على الانستغرام صورة تجمعه بشقيقه الذي كان يرافقه، وكتب عليها:"العراق نحبك مهما حدث، نرسل لكم الكثير من الحب من بغداد. نحن سعداء وكثيراً".



وجاءت هذه الأحداث بعد أيام قليلة من ضجة مماثلة، اندلعت عقب قيام النجمة اللبنانية إليسا بتقديم ديو "من أول دقيقة" مع سعد لمجرد، حيث لاحقتها حملة انتقادات من الصفحات الداعمة لحقوق المرأة على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى دعمها مطربا طالته اتهامات سابقة تتعلق بالاغتصاب. وشملت الانتقادات التي طالت إليسا، التحريض على العنف ودعم المغتصبين. قابلتها بالتجاهل.