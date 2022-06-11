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إيلاف من الظهران: حصد الفيلم السعودي قوارير 4 جوائز النخلة الذهبية في الدورة الثامنة من مهرجان أفلام السعودية وهم أفضل تصوير سينمائي، أفضل سيناريو منفذ، جائزة لجنة التحكيم خاصة عن التمثيل وجائزة أفضل فيلم روائي طويل.

ومن المقرر أن يستكمل فيلم قوارير جولاته بالمهرجانات السينمائية، حيث فاز مؤخرًا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة. فيلم قوارير من إخراج 5 مخرجات سعوديات وهن رغيد النهدي، نورة المولد، ربى خفاجي، فاطمة الحازمي، نور الأمير ومن كتابة نورة المولد، سارة مسفر، فاطمة الحازمي، نور الأمير.

ويطرح فيلم قوارير خمسة قصص لبطلات نسائية يخاطرن بحياتهن بمواجهة التحديات التي تواجههن في مجتمعهن المحافظ مثل قوانين الوصاية، تخلي الآباء، الزواج بالإكراه، ترمل النساء والاعتداء الجنسي، يقوم ببطولة الفيلم الممثلون سلوى أحمد، منال أحمد، خيرية أبو لبن، رغد بالشرم، فَيَ فؤاد، منتج مشارك لجين باخشوين، إنتاج رغيد النهدي، سارة مسفر.

وقد شارك الفيلم مؤخرًا بالدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وتم تسمية الفيلم بـ قوارير لأنها استعارة عربية للمرأة من منظور اجتماعي، تُشير ضمنيًا إلى كونها ضعيفة وقابلة للكسر بسهولة بسبب مشاعرها وحنانها وقوتها أيضًا، وهذه الاستعارة ليست فقط تصف ذواتهن الداخلية، ولكن أيضًا المظهر الجسدي للمرأة من خلال ربط منحنيات القارورة بجسم المرأة، فتناول الفيلم على عكس الوصف مدى قوتهن وتغلبهن على الكثير من المواقف الحياتية الصعبة خاصةً في المجتمع العربي.