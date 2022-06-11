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إيلاف من الظهران: نال فيلم" زوال" للمخرج السعودي مجتبى سعيد جائزة "النخلة الذهبية" عن فئة الأفلام القصيرة .

الفيلم من كتابة وإخراج مجتبى سعيد أحد أهم المخرجين في ساحة السينما السعودية، و يتحدث فيلمه عن جائحة غير معروفة تضرب العالم، ويتم وضع" آدم" البالغ من العمر ثمان سنوات، والذي يعيش في مأوى للاجئين مع والدته، في الحجر الصحي.

هذا الفيلم أثار الشاعر والسينمائي أحمد الملا ليكتب عن الفيلم هذا النص :

هكذا إذن، بقدمين صغيرتين ترفسان السقف، ولا يتزحزح، بل تتركان علاماتها فيه،

لربما يتسع هذا الحبس الكوني.

الله، أول قيد،

ضيّق على آدم .. بلا أب حاضر، ولا هاجس لتبرير غيبته، أما الأم فهي تلتهي عنه، به.

لمثل هذا يضيق بقيد آخر لا يراه، قيد وباء، غامض، كأنما لم يكن طفلا محصنا منه، كما يفترض بحماية الله لأمه.

لكنه زاده حبسا على حبس، وحينما انطلق راكضا وراء وردة لا تزال يانعة برائحة تغمض عينيه، يركض ليجد بديلا عن تلك التي جفت في يده، حينها يتكشف قيد ثالث، ملجأ لاجئين لم يكن في حاجة سواه كي تضيق به الحياة.

لقطات هادئة، بعيدة عن الأسى، خفة لا تستسلم لحزن، لا تستعين بمؤثر فائض، لا تفسر ألمًا ولا تستدر شفقة.

كأنما لهاث آدم في القبو والأصوات الهابطة فوقه (من كوى كأنها فوهات من أثر حرب عظمى) المشقوق عنها السقف، تفيض عن الكفاية، لندرك، هذا الحبس كله.

يا لها من أغنية في سواد، تلك التي تأتي متأخرة، كأنها لم تلحق.. وكأنها أول صيحة أليمة في مأتم صامت.

لذا لم تكن صدفة أن

يتعثر الفتى في سجادة صلاة، فارغة، وينغلق الباب رويدا رويدا.

يا إلهي..

الشاعر أحمد الملا

المخرج مجتبى سعيد