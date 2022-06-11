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إيلاف: شهد مسرح أبو بكر سالم بالعاصمة السعودية الرياض ليلة غنائية مصرية شارك في إحيائها فريق كايروكي والمطرب حمزة نمرة بحضور كامل العدد تخطى الـ 6 آلاف شخص من مختلف الأعمار والجنسيات العربية.

يعد الحفل هو الاول لكلا من حمزة نمرة وفريق كايروكي كي الذي قدم عدد من اغانيه المحببة لدى الشباب وسط تفاعل كبير على مدى أكثر من ساعتين منها "لو بكرا نهاية العالم، أبيض وأسود، السكة شمال، ساموراي" وغيرها .

وقال نجم فريق كايروكي الفنان تامر هاشم خلال المؤتمر الصحفي أن الحفل كانت استثنائي على مستوى التنظيم الكبير وتفاعل الجمهور، معربا عن سعادته بالتحول الكبير في المملكة التي تشهده المملكة على مستوى دعم الفنون والمواهب والمبدعين.

وأشاد هاشم بالجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة الترفيه في المملكة على مستوى الفن والترفيه والتي وصلت إلى جميع أنحاء الوطن العربي، موجها الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على الدعوة الكريمة، كما وجه الشكر لشركة بنش مارك على التنظيم المميز للحفل.

بينما غازل الفنان حمزة نمرة الجاليات العربية المقيمة في السعودية بمجموعة من الأغاني المميزة التي أعاد إحيائها من التراث العراقي والفلسطيني والسوري والمغربي، والتي لاقت تفاعل كبير من جمهور الحفل.

وغنى نمرة من التراث العراقي فلكلور "شال شال" ومن التراث السوري غنى "ديرتي يا ديرتي"، بينما غنى من التراث الفلسطيني "يا ظريف الطول" وأغنية أخرى من التراث المغربي، وغنى للجالية المصرية "بلدي بلدي" حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه الأغنيات.

وغنى حمزة نمرة خلال الحفل أكثر من 14 أغنية بدأت بالأغنية الشهيرة "مولود سنة 80"، حيث غنى "استعيذوا، داري، فاضي شوية، يا دنيا، انتي نور، إنسان، القصة واللي كان" وغيرها من الأغاني التي يفضلها الجمهور.

كما وجه نمرة الشكر للمستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفيه على الدعوة الكريمة، كما وجه الشكر للمدير التنفيذي لشركة بنش مارك على الكفاءة العالية والتنظيم الاحترافي للحفل خلال وقت قياسي، كما وجه نمرة الشكر للجمهور السعودي ولأهل الرياض على الحفاوة.

وكان المستشار تركي آل شيخ قد دعا الفنان حمزة نمرة وفريق كايروكي لإقامة حفلات في المملكة، حيث كتب على حسابه الرسمي على فيسبوك: "الفنان حمزة نمرة.. وفريق كايروكى جميلين جدًا وسمعت لهم حاجات حلوة وأدعوهم لإقامة حفلات في المملكة.. سنتواصل معكم يا مبدعين.. المملكة نافذة لكل مبدع".