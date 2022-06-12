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إيلاف: ستقوم الممثلة الأميركية أنجيلينا جولي بكتابة، وإخراج، وإنتاج فيلم بعنوان "بلا دم - Without Blood" بطولة سلمى حايك بينولت وديميان بشير.

تصور جولي بتصوير الفيلم مع فريمانتل ، والتي أبرمت معها اتفاقية صناعة أفلام دولية لمدة ثلاث سنوات في مارس.

بدأ التصوير الرئيسي في منطقتي بوليا وبازيليكاتا في جنوب إيطاليا ، وكذلك في روما.

الفيلم مأخوذ عن الرواية الأكثر مبيعًا للكاتب الإيطالي أليساندرو باريكو ، وتدور أحداثه في أعقاب نزاع مجهول. يوصف بأنه استكشاف "الحقائق العالمية عن الحرب والصدمات والذاكرة والشفاء".

سيقوم كل من سلمى حايك بينولت ("Frida" و "Eternals") و بشير ("A Better Life" و "Hateful 8") بدور البطولة إلى جانب فريق التمثيل الدولي وفريق الإنتاج.

"بدون دم" هو الفيلم الخامس لجولي كمخرجة ، وأول فيلم لها بموجب اتفاقية صناعة الأفلام مع فريمانتل في مارس من هذا العام. ستعمل جولي وفريمانتل بشكل مشترك على تطوير قائمة عالمية من الأفلام الروائية والوثائقية والمسلسلات الأصلية.

وقالت جولي: "يشرفني أن أكون هنا في إيطاليا لإحضار هذه المادة المميزة جدًا إلى الفيلم ، وقد عهد إليساندرو باريكو بتكييف كتابه - بشعره الفريد وعاطفته وطريقة النظر إلى الحرب ، والأسئلة التي تطرحها حول ما نبحث عنه بعد الصدمة أو الفقد أو الظلم ".