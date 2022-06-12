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إيلاف من الرياض: بالتعاون والشراكة الاستراتيجية يطلق وفد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الصور العربية للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع؛ أول مهرجان للسينما الأوروبية بالمملكة العربية السعودية حيث تستقبل الرياض 14 فيلماً من مختلف بلدان أوروبا بين تاريخ 15 يونيو و22 يونيو من عام 2022.

ومن بين الأحداث الجانبية التي جرت خلال هذه النسخة والتي تعتبر بنوعها الأولى على الاطلاق، سيلتقي صانعو الأفلام "جريجوري ماجني" لفيلمه(Les Parfums) ، و"ماريوس بيبيريديس" لفيلمه (Smuggling Hendrix) وكاتب السيناريو "جياكومو مازاريول" لفيلمه (My Brother Chases)، بالجماهير وسيديرون محادثة مفتوحة مع صانعي الأفلام المتحمسين والمحبين للسينما لمستقبلهم في العمل السينمائي.

اليوم الأول:

يتخلله عرض 14 فيلما أوروبياً من دول أوروبية مختلفة.

وتشمل هذه النمسا وبلجيكا، قبرص، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وإيطاليا، إلى جانب مالطا، وبولندا، بالإضافة إلى اسبانيا والسويد.

وتشمل الأفلام المعروضة فيلم (Little Joe) للمخرجة " Jessica Hausner" و (Campeones) للمخرج "Javier Fesser " و (I am Greta) لـ " Nathan Grossman".

وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية، السيد/ باتريك سيمونيت، قائلاً: "نحن متحمسون جدًا ويسعدني استضافة مهرجان الفيلم الأوروبي الأول في المملكة؛ وبصفتنا الاتحاد الأوروبي نحن حريصون على إضافة إلى مشهد ثقافي نابض بالحياة في المملكة العربية السعودية، يسمو إلى تسهيل التبادل الثقافي والتعريف بالثقافة الأوروبية جنباً إلى توطيد الاتصالات بين الأوروبيين والسعوديين لتعزيز التفاهم المتبادل.

فيما أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الصور العربية Arabia Pictures (APG) السيدة / رؤى يوسف المدني بتعليق مفاده: " يعد هذا الحدث علامة فارقة داخل المملكة وجسراً يمتد بين أوروبا وصناعة السينما الصاعدة في المملكة العربية السعودية.

وتقدمت إلى وفد الاتحاد الأوروبي بالشكر والثناء على التعاون والدعم الذي تم تسخيره، إلى جانب شكر الهيئة السعودية للأفلام على مساندتها بالإضافة إلى الإشادة لشركائنا الكرام وبشكل خاص سينما فوكس VOX Cinema.

يهدف المهرجان إلى تسهيل التبادل الثقافي والترويج للسينما الأوروبية وتوثيق الاتصالات بين صناع السينما الأوروبية والسعودية من خلال تنظيم جانب مخصص للأحداث.

ومن بين الضيوف المخرجين السينمائيين "جريجوري ماجني" و "ماريوس بايبيريدس" من فرنسا قبرص على التوالي.

الأحداث الأخرى تشمل "ألبرتو باتوتشي" المفوض السينمائي في ترينتينو، تربية الوعي حول الممارسات البيئية حول صناعة الأفلام؛ "جياكومو مازاريول"، كاتب سيناريو

اليوم الثاني:

الفيلم الإيطالي (My Brother Chases Dinosaurs) و "ماتي روكينباوخ" الذي سيناقش مع صانعي الأفلام السعوديين تصوير الجوانب القانونية للمجتمع في صناعة الأفلام.

ستقام جميع العروض والفعاليات الجانبية في "VOX Cinema The Esplanade". كما ترعى Vox Cinema هذا الحدث إلى جانب Alliance française ومعهد Goethe وسفارة إيطاليا في المملكة العربية السعودية. كما استفاد الحدث من دعم الهيئة السعودية للأفلام.

لا يتمتع الفيلم فقط بقدرته على الترفيه فحسب، بل يوفر أيضاً للجماهير نافذة واسعة على الاطلاع على ثقافات أخرى متعددة.

تفخر فوكس سينما برعاية افتتاح مهرجان الفيلم الأوروبي في عاصمة المملكة "الرياض"، التي تحتفل بالقوة "التحويلية للسينما"، واستكمالاً لما قاله الرئيس الإقليمي لماجد الفطيم للترفيه وصالات عرض السينما في المملكة، محمد الهاشمي، (يتفاخر الحدث الذي يستمر لمدة أسبوع بتشكيلة رائعة تضم قائمة متنوعة من الأفلام بالإضافة إلى المحادثات والمناقشات من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة بما في ذلك المخرجين والمنتجين)

مضيفاً إلى أنه نتطلع إلى الترحيب بعشاق الأفلام السينمائية وصانعي الأفلام في فوكس سينما شاشة "The Esplanade" وتعرض لديها أفضل ما في السينما الأوروبية على نطاق واسع.