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إيلاف: أعلنت منصة نتفليكس عن تفاصيل الموسم الثاني من المسلسل الكوري الشهير "لعبة الحبار" (Squid Game) بعدما حقق موسمه الأول مشاهدات قياسية.

ونشرت المنصة العملاقة، عبر حسابها على "الإنستغرام"، ملصقاً تشويقياً للموسم الجديد من المسلسل، وعلقت بالقول: "إشارة حمراء، إشارة خضراء، رسميًا تجديد لعبة الحبّار لموسم ثان".

كما نشرت بيانًا من المؤلف والمخرج والمنتج التنفيذي هوانج دونج هيوك، جاء فيه: "استغرق إنتاج الموسم الأول من مسلسل (لعبة الحبار) وتجسيده على الشاشة العام الماضي مدة 12 سنة، إلا أنه أصبح أكثر مسلسلات نتفليكس شعبية على الإطلاق خلال 12 يوما فقط".

وأضاف: "بصفتي كاتب مسلسل "لعبة الحبار" ومخرج ومنتجه، أتوجه بجزيل الشكر والامتنان للجماهير في جميع أنحاء العالم لمشاهدتها العمل وإقبالها عليه".

وتابع هيوك مشوقا الجمهور إلى مفاجآت وشخصيات الموسم الثاني: "الآن، ها هو "غي هون" يعود. ويعود معه "القائد". فالموسم الثاني سيعرض قريباً. وقد يعود كذلك الرجل الذي يرتدي البدلة ويحمل معه لعبة الداكجي، وسنتعرف أيضا إلى "تشيول سو"، حبيب "يونغ هي". واختتم بيانه بالقول: "انضموا إلينا مجدداً في موسم جديد كليا".

وفي نوفمبر الماضي أكد هوانج دونج هيوك، عودة مسلسل "لعبة الحبار" بموسم جديد، مضيفا: "الفكرة في رأسي حاليًا، وأخطط لعملية التنفيذ، لكن ما زال الوقت مبكرًا للإعلان عن مزيد من التفاصيل من ناحية الحبكة أو موعد الطرح، ولكنني أعدكم بعودة سيونج جي هون (بطل المسلسل) وقيامه بأمر سينقذ هذا العالم".

وأوضح هيوك أن الموسم الثاني سيركز على وجهة نظر الشرطة، وتحديدًا "فرونت مان"، رجل الشرطة الذي ترك مهنته ليشرف على اللعبة.

وأشار هيوك، إلى أن نجاح المسلسل الساحق لم يجعله فاحش الثراء مثل أغنياء "لعبة الحبار"، لأن العقد الخاص به لم يتضمن بندا للحصول على أرباح من المسلسل، ولكن بعد نجاح الموسم الأول من المتوقع أن يتفاوض هيوك للمشاركة في أرباح الموسم الثاني.

ومسلسل لعبة الحبار بطولة لي جونج جاي ولي يو مي، ويتناول قصة مجموعة من المتأزمين ماديًا يوافقون على الانضمام إلى لعبة مجهولة يحصل فيها الفائز على ملايين بينما الخاسر مصيره الموت.