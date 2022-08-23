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إيلاف: أعلنت ببجي موبايل (PUBG MOBILE) عن تعاون جديد مع النجم المصري أمير كرارة، وذلك ضمن مهمة نهائية غامضة تشمل عناصر حصرية مخصصة داخل اللعبة. وستبدأ المهمة في 22 أغسطس وستكون متاحة لجميع اللاعبين في المنطقة حتى 31 أغسطس.

ويأتي هذا التعاون الفريد من نوعه إلى جانب المهمة والعناصر داخل اللعبة، مع حزمة صوت أمير كرارة وصورة رمزية وإطار أفاتار وهدية حصرية. ويستطيع اللاعبون الاستمتاع بهذه الهدايا والمزايا مجاناً بمجرد إنهائهم لمهام اللعبة.

يعد النجم الشهير أحد أكثر المشاهير المحبوبين في عصرنا، حيث حقق نجاحاً لافتاً في جميع أنحاء المنطقة. ويعتبر التعاون مع الممثل المصري إنجاز جديد للعبة ببجي موبايل ضمن تعاوناتها مع المشاهير من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

