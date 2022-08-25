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إيلاف: رجل يحمل بين ذراعيه طفلة يجدها في الشارع رقم 9، حيث تنطلق الأحداث، ويقرر بعد هروب والدتها أن يربيها مع ابنتيه ضمن أحداث الدراما الخليجية "عند شارع 9"، من تأليف محمد الكندري وإخراج حسين إبل، وبطولة أسمهان توفيق، علي جمعة، سلمى سالم، أسامة المزيعل، روان العلي، إيمان فيصل، جمال الشطي، ابراهيم الشيخلي، هدية بدر، عبد الله المسلم، وبمشاركة غدير زايد، محمد الرمضان، إيمان الحسيني وآخرين.

تبدأ التطورات الدرامية حينما يبلغ فارس بوفاة زوجته الحامل أثناء الولادة، وعند عودته إلى المنزل يصادف امرأة غريبة تحمل طفلتها وتطلب منه أن يوصلها إلى المستشفى، فيحمل الطفلة بين ذراعيه، ويكتشف أن الأم اختفت خلال لحظات. هنا، يقرر فارس أن يربي الطفلة التي أسماها داليا مع ابنتيه دلال وعليا، ويطلب من والدته كاتمة أسراره أن تحفظ السر.

تمر السنوات وتشهد القصة تحولات عدة، منها سعي سناء المرأة التي تزوج منها فارس بالسر، لإقناع بنات فارس برفع قضية حجر عليه، وعودة الرجل الذي قام بتصفيه والدة داليا مجدداً لتصفية حساب قديم مع فارس. فهل تنجح سناء في إقناع البنات الثلاثة برفع قضية الحجر؟ وهل يتمكن الرجل العائد من الماضي للقاء فارس والانتقام منه بأن يعكر صفو حياته؟

• تُعرض الدراما الخليجية "عند شارع 9 " يومياً عند الساعة 10:00 ليلاً على MBC1. وعلى "شاهد VIP"، 24 ساعة قبل عرضها على الشاشة.

