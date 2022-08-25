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إيلاف: شابة تصوّر جريمة قتل عن طريق الخطأ وتجد نفسها ملاحقة من العصابة والشرطة في آن واحد، وأحد الضباط يقع في حيرة بين الواجب والعاطفة تجاه القضية، فمن سينتصر بينهما في الدراما الاجتماعية التشويقية "العين بالعين"، بطولة سيرين عبد النور ورامي عياش، قصة وسيناريو وحوار سلام كسيري وإخراج رندا علم، وهو من "عروض شاهد الأولى".

تشير سيرين عبد النور إلى أن "المصورة نورا، ستكون ملاحقة من جهتين. ففي وقت تحاول إثبات هوية المجرمين وتسليمهم للعدالة، تفرّ هاربة الأمر الذي يعرضها لخطر التصفية، أو لإلقاء القبض عليها من الشرطة نظراً لكون أصابع الاتهام متجهة نحوها". ويوضح رامي عياش أن "الرائد عزام هو ضابط في قوى الأمن، يتميز بقساوة الطبع والتعامل بحدة في بعض المواقف، ويريد اكتشاف هوية المتورطين، ضمن أحداث فيها الكثير من التشويق والتطورات الدرامية وقصص الحب، وتحمل الشخصية الكثير من النقلات".

تنطلق الحكاية، حينما تكلف رندا صديقتها نورا أن تصور زوجها للحصول على دليل خيانته لها. وفي إحدى الليالي، تلحق نورا بالزوج وتشهد على جريمة قتل، وتصور القاتل ومساعده صدفة. وعندما يشعران بوجودها، يفران هاربين مع دخول إحدى السيارات إلى المكان، وهنا تصبح حياة نورا والمقربين منها في خطر. يتولى الضابط عزام التحقيق في القضية، ليكتشف أن أصابع الاتهام متجهة نحو نورا ولا دليل على تورط أي أطراف أخرى فيها. وتتعقد الحكاية، وتدور المؤامرات التي تزيد من تورط الأخيرة بالجريمة، فهل ستتمكن من إثبات براءتها؟ وما سيكون موقف الضابط عزام من القضية؟

تؤكد سيرين عبد النور إلى أن "الشخصية مختلفة عن كل ما قدمته سابقاً، لافتة إلى أن "نورا تصور جريمة قتل بدون قصد وعن طريق الخطأ، فتلاحقها العصابة والشرطة أيضاً لاعتقادهم أنها المرتكبة، ضمن أحداث متلاحقة تخطف الأنفاس على امتداد 15 حلقة". وتشير إلى أن "الشخصية تشبهني ولا تشبهني في الوقت نفسه، إذ تشبهني بعنادها، واصرارها على الوصول لاهدافها، لكنها أكثر جرأة مني ولا تخشى شيئاً". كما تعرب عن سعادتها بالتعاون مع فريق العمل كاملاً، ومتشوقة لمعرفة ردود أفعال الجمهور إزاءه عند عرضه على "شاهد VIP".

وتتوقف سيرين عند التعاون الأول مع رامي عياش، فتقول: "تجمعنا صداقة قديمة، وكان يساعدني في قراءة أحد أعمالي السابقة في منزله، وكان يقلب الدور من قمة الجدية إلى كوميديا وضحك، ولم أتخيل يوماً أننا سنقف معاً أمام الكاميرا، والدور مناسب له تماماً شكلاً ومضموناً، وأتمنى أن نوفق معاً وأن يحب الجمهور هذه التجربة، كما أن الأحداث فيها الكثير مما حصل ويحصل في بلدنا من تفجيرات واغتيالات وفساد".



من جهته، يلفت رامي عياش إلى أن "الرائد عزام، هو ضابط في قوى الأمن، يتميز بأنه حقاوي وقادر على أن يكون قاسياً عند اللزوم، وهو لا يسير ضمن إيقاع رتيب واحد بل فيه الكثير من التطورات الدرامية والمواقف المشوقة". ويردف قائلا:ً "يعيش قصة حب لكن أترك تفاصيلها للجمهور عند متابعته للمسلسل"، مؤكداً أن "الشخصية تشبهني إلى حد كبير، وحينما قرأت لم أشعر بأنني أمثل، كما أن سيرين صديقتي منذ سنوات، وكان في بالنا أن نجتمع في عمل درامي أو غنائي وإذا باللقاء يحين اليوم من خلال "العين بالعين"، ويتوج من خلال "شاهد VIP".

ويضيف رامي إلى أن "القصة محبوكة بذكاء وتميز ورندا العلم قامت بعملها الإخراجي على أكمل وجه، وفاجأتني لأنها تحدت نفسها لتقديم بصمة إخراجية مختلفة عن السابق". وعن التسمية يقول أن " العين هي مرآة الروح، وتفضح ما في دواخلنا، وعزام كضابط شرطة في المسلسل، سيتمكّن من معرفة الحقائق من خلال وجوه المجرمين وأعينهم".

الجدير بالذكر أن مسلسل "العين بالعين"، يضم إلى جانب سيرين ورامي كل من طوني عيسى، رودريغ سليمان، كريستين شويري، مجدي مشموشي، جورج شلهوب، بمشاركة يوسف حداد، رنده حشمي، دانا الحلبي، ختام اللحام، بول سليمان، سامي أبو حمدان، كميل متى، فريد شوقي، بيو شيحان، كريم شبلي، باسل زين الدين وآخرين، سيناريو وحوار سلام كسيري وإخراج رندا علم وإنتاج "سيدرز آرت بروداكشن".

