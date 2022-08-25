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إيلاف: أطلقت شركة "بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج والتوزيع الموسيقي أغنية مصورة جديدة للفنانة حلا الترك بعنوان "الوو يا حبيبتي" من كلمات هبة حمادة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وسام عبد المنعم، أما الفيديو كليب فيحمل توقيع المخرج أحمد عبد الواحد.

جدير بالذكر أن "الوو يا حبيبتي" هي أول أغنية باللهجة المصرية لـ حلا الترك، وقد جرى تصوير العمل على مدى يومين في المهندسين ومدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة.



تحمل الصورة طابع "الـريترو" السينمائي، فيما تقدم الترك إلى جانب الغناء مشاهد تمثيلية تتناسب مع قالب الأغنية التي تتميز بجوّها الحيوي وإيقاعها الراقص وكلماتها وألحانها القريبة من القلب.

