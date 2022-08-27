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إيلاف: تستعدّ فرقة الرقص اللبنانيّة "ميّاس" للمنافسة في المرحلة النصف نهائية من برنامج "أميركا غوت تالنت America ‘s Got Talent" الثلاثاء في السادس من أيلول المُقبل، بعد أن أبهرت لجنة تحكيم البرنامج وحصلت على "الباز الذهبي" من عضو لجنة التحكيم النجمة صوفيا فيرغارا.



محطة الـ"LBCI" ستُواكب استعدادات الفرقة، وستُطلق بالتعاون مع الجمهور اللبناني والعربي المُغترب في الولايات المُتّحدة الأميركيّة حملة بعنوان "كرمالك يا لبنان" للتصويت من داخل أميركا، دعماً لفوز فرقة "ميّاس".

وقد بدأت الـ"LBCI" الحملة عبر بث إعلانات ترويجيّة على الشاشة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تقوم بالتنسيق مع وسائل إعلامٍ محليّة وعربيّة وإنشاء تكتّلات داعمة للتصويت في أميركا، بهدف فوز فرقة "ميّاس" باللقب.