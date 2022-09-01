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ايلاف: تخوض ملكة جمال مصر السابقة فرح كمال تجربة جديدة فى مجال التمثيل من خلال مسلسل "بين السطور" والذي يعد الأول من نوعه فى الوطن العربي حيث تدور الحلقات حول قصص حقيقة متنوعة فى ٥ دقائق وتعتمد على البطولة الجماعية.

مسلسل "بين السطور" من كتابة وإخراج كريم اسماعيل ويضم مجموعة مختلفة من الحلقات بين الاكشن والاجتماعي والرعب ، ويشارك فى بطولته نخبة من الوجوه الجديدة، هم أحمد حافظ، نور بدر، ايمن طعامه، أحمد الحناوي، نورا مهدي، امل زكريا وغيرهم من الأسماء.

يذكر أن كمال شاركت ايضاً في بطولة فيلم "بحبك" للنجم تامر حسني والذي يعرض حالياً بدور العرض

